Подарков больше, премий и корпоративов меньше: как работодатели поздравят персонал с 23 февраля и 8 Марта

В этом году подарков от компаний на День защитника Отечества и 8 Марта будет больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В этом году 13% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 56% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 41% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба.

К 8 Марта премии планируют выплатить 17% работодателей, а подарки — 59%. Корпоративные мероприятия в честь женского дня организуют 43% компаний.

Судя по ответам представителей компаний из шести крупнейших городов России, чаще всего премии к гендерным праздникам будут выплачены в Нижнем Новгороде. Второе место занимает Москва, а третье — Екатеринбург. Большинство работодателей Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга готовят подарки для своих сотрудников и сотрудниц. В Новосибирске и Нижнем Новгороде чуть чаще планируются корпоративные мероприятия.

По сравнению с прошлым годом, премий и праздничных мероприятий будет меньше, а подарков — чуть больше.

Время проведения опроса: 2—18 февраля 2025 года.