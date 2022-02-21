Зрители снова смогут присутствовать на официальных спортивных соревнованиях в Мурманской областиОПРОС: что вам не нравится в вашей работе?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 18:00

Подарков и премий на 23 февраля и 8 Марта в этом году будет больше, чем до пандемии

Премии и подарки по случаю 23 февраля и 8 Марта малый бизнес вручает чаще, чем крупные компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Премии по случаю 23 февраля сегодня выплачивают 14% компаний, а по случаю 8 Марта — 17%. Корпоративные подарки в честь этих праздников дарят чаще — в 47% и 50% организаций соответственно. Работодателей, начисляющих премии и вручающих презенты, сейчас даже больше, чем накануне пандемии коронавируса, а в прошлом году число предприятий, готовящих подарки, несколько снизилось по сравнению с 2020 годом.

И премиями, и подарками сотрудников чаще всего радует малый бизнес: премии на 23 февраля выдадут 17% компаний, на 8 Марта — 20%, а подарки — 50% и 53% соответственно. Работодателей, которые премируют персонал в День защитника Отечества, больше всего в сфере производства (18%), в Женский день — в сфере логистики (22%) и строительства (21%). Подарки чаще всего вручают компании из транспортно-логистической отрасли (по 56% на 23 февраля и 8 Марта).

Шанс получить премию по случаю Дня защитника Отечества чуть выше в Новосибирске (там их начисляют в 14% организаций), а по случаю Международного женского дня — в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 16% компаний). Подарки мужчинам чаще дарят в Москве (это принято в 44% столичных организаций), а женщинам — в Екатеринбурге (51%).

Подарки в компаниях чаще всего готовят для рядовых сотрудников (на День защитника Отечества — 61% компаний, на Международный женский день — 65%), руководителей среднего звена (36% и 38% соответственно) и топ-менеджеров (по 30%). Менее распространенной является практика вручения презентов партнерам (на 23 февраля так делают 16% компаний, на 8 Марта — 15%), клиентам (11% и 13% организаций соответственно) и представителям контролирующих организаций (6% и 7%).

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Игра с огнем». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в 2021 году ипотечные кредиты получили почти 10,5 тысячи семей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочило почти на 1,19 рубля, доллар подрос почти на 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта для части российский автовладельцев появится новый штраф
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика