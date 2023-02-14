Подарков ко Дню святого Валентина будет в 2 раза меньше, чем 4 года назад

Мужчины, состоящие в браке и незарегистрированных отношениях, потратят на подарки своим половинкам в среднем одинаковые суммы. Средний бюджет девушек на подарки парням выше, чем бюджет жён — на подарки мужьям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Дарить подарки на День святого Валентина в этом году собирается каждый пятый россиянин. В основном одаривают супругов (10%), возлюбленных (4%), детей (2%), родителей и близких (по 1%).

Мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше. Если среднестатистический муж в этом году израсходует на презент супруге 4000 рублей, то среднестатистическая жена уложится в 2200 рублей. Незамужние девушки закладывают на подарок возлюбленному чуть больший бюджет — 2500 рублей, но всё равно отстают от холостых мужчин (3900 рублей).

Самые дорогие подарки на День святого Валентина дарят в Москве: жене — в среднем за 4300 рублей, девушке — за 4000, мужу — за 2500, парню — за 2700. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь среднестатистический презент для жены обходится в 3500 рублей, для девушки — в 3200, для мужа — в 2000, для парня — в 2100. В Екатеринбурге на подарок жене тратят 2800 рублей, любимой девушке — 2700. Знак внимания для мужа в столице Урала стоит в среднем 1600 рублей, для парня — 1800. В Казани и Новосибирске подарочные бюджеты чуть меньше.

Сейчас подарки на День святого Валентина дарят реже, чем когда-либо. По сравнению с прошлым годом число россиян, планирующих преподнести что-то своей второй половинке, снизилось сразу на 13 процентных пунктов, по сравнению с 2019-ом — вдвое. Судя по комментариям, многие опрошенные вообще не хотят отмечать 14 февраля: «Это не православный праздник»; «У нас есть свой День семьи, любви и верности»; «Хватит ориентироваться на Запад». Те же, кто не желает отказываться от праздника всех влюбленных, увеличили подарочные бюджеты по сравнению с прошлогодними, например, на подарки женам планируют потратить на 1200 рублей больше.

Время проведения опроса: 1—9 февраля 2023 года.