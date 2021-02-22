Подарков на День защитника Отечества будет меньше, чем в прошлом году

Больше всего на подарки к 23 февраля потратят жители Москвы и Красноярска, меньше всего — жители Волгограда. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», после опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны.

30% женщин планируют покупку подарков для своих мужей на 23 февраля. Ещё 18% планируют покупать подарки ко Дню защитника Отечества сыновьям. Отцов собираются поздравить 16% женщин. Подарок второй половине планируют купить 9%. Близких людей и братьев планируют поздравить по 8% россиянок. По 3% женщин подарят подарки коллегам и друзьям, 2% — дедушкам.

Мужчины же чаще планируют поздравлять отцов (10%) и родных (7%). 5% планируют покупку подарков для сыновей. Собираются порадовать себя 4% мужчин. Братьев с Днём защитника Отечества будут поздравлять 3% респондентов. Подарки для дедушек и друзей готовят по 2% мужчин. Еще 1% планирует поздравлять с 23 февраля коллег.

По сравнению с исследованиями последних двух лет, в этом году максимальное количество россиян откажется от покупки подарков для близких на 23 февраля — 55% мужчин и 34% женщин.

Средний бюджет на подарки россиян ко Дню защитника Отечества составляет 2700 рублей. Больше остальных на подарки собираются потратиться респонденты с доходом более 80 тысяч рублей в месяц — 3700 рублей.

В Москве и Красноярске средний бюджет на подарки к 23 февраля составит 3600 рублей. Меньше всего же планируют тратить в Волгограде — в среднем 2300 рублей.