Подарок для подшефного корабля

Спортивная форма с символикой флотской столицы – совместный подарок города и трудовых коллективов ЗАТО для экипажа БПК «Североморск».

Во флотской столице гордятся тем, что, решая задачи в различных районах мирового океана, БПК «Североморск» демонстрирует Андреевский флаг и имя города. Сейчас экипаж снова собирается в дальний поход. Сразу после празднования Дня ВМФ противолодочник возьмёт курс на Арктику.

- По доброй традиции, муниципалитет всегда помогает экипажу готовиться к дальнему походу, чтобы морская вахта для наших моряков была более комфортной, а в этот раз ещё и спортивной. Поскольку вдали от дома североморцы с отличием несут не только боевые дежурства, но и выполняют задачи культурно-спортивного обмена, участвуют в различных соревнованиях, уверен, что новая форма с символикой родного города принесёт им удачу, - сказал руководитель Североморска Владимир Евменьков на встрече с командиром соединения противолодочных кораблей Северного флота Андреем Клименко.

Спортивная форма - совместный подарок города и трудовых коллективов ЗАТО под руководством Александра Каменева, Евгения Затоны, Святослава Мордасова и Константина Сафронова.

Как отметил командир соединения противолодочных кораблей Андрей Клименко, БПК «Североморск» уже почти 25 лет носит имя флотской столицы.

- Корабль и город – одно целое! Мы живем в этом городе, за город переживаем, администрация разделяет все наши проблемы и чаяния, оказывает социальную поддержку. Здесь не только речь о материальных вещах, мы взаимодействуем в вопросах военно-патриотического воспитания. Мне бы хотелось выразить слова благодарности за дружбу и сотрудничество, - сказал Андрей Клименко.