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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 08:45

Подарок для юных северян: в прямом эфире пройдёт открытый премьерный показ спектакля театра кукол «Снежная королева»

Новый год – праздник, который ждут все, особенно дети. Специально для маленьких северян артисты областного театра кукол подготовили сюрприз – онлайн-премьеру спектакля «Снежная королева». Это необыкновенная история о мальчике Кае и девочке Герде.

«Перед юными зрителями развернется удивительный сюжет, – рассказывает режиссер спектакля Петр Васильев, – Вообразите, что в маленьком датском городе Оденсе, родине Ганса Христиана Андерсена, есть необычный музей. В нем хранятся бумажные поделки: силуэты, снежинки, объемные фигурки и куколки. Все это сделал своими руками знаменитый сказочник. Всю жизнь Андерсен мечтал работать в театре, мечтал, чтобы его истории ожили на сцене. Представим себе, что это случилось. И не где-нибудь в далеком датском королевстве, а у нас».

Вооружившись острыми ножницами, великий сказочник войдет на подмостки театра кукол, чтобы поведать юным зрителям одну из своих самых известных сказок, историю о маленькой девочке Герде, ее названном братце и Ледяной деве. Все будет создаваться на глазах у изумленной публики: вырезанные из бумаги персонажи мгновенно оживут и разыграют настоящую бумажную мистерию «Снежная королева».

Как сообщает региональное Министерство культуры,  в спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, а также актеры Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Дмитриева, Лилия Федосенко, Иван Песнев и Николай Мирошниченко.

Посмотреть спектакль бесплатно можно будет только 31 декабря в 15 часов по ссылке.

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