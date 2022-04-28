Подарок портовикам от МАГУ

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в мастер-классе «Арктический пейзаж. Монотипия», который был организован Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ). Он стал подарком преподавателей кафедры искусства и дизайна МАГУ мурманским портовикам, с которыми их связывают добрые партнерские отношения. Провела встречу старший преподаватель кафедры искусств и дизайна Института креативных индустрий и предпринимательства, руководитель студенческого объединения «Модернизм» Елена Феденева и студенты-дизайнеры. Как рассказали организаторы, участникам мастер-класса удалось освоить технику монотипии и создать фантазийные пейзажи с северным колоритом.

«Подобный опыт позволяет реализовать идеи, которые тебе интересны. Он обогащает привычный мир и позволяет привнести в него то новое, что увидел и почувствовал. Так что даже с точки зрения выполнения служебных обязанностей, это очень позитивный и полезный эксперимент. Спасибо организаторам!», - сказала ведущий специалист отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Виктория Плаунова.

На протяжении многих лет АО «ММТП» и МАГУ связывают партнерские отношения. Преподаватели Института креативных индустрий и предпринимательства проводят занятия для учащихся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска, который был открыт по инициативе АО «ММТП». В вузе по направлению «Логистика» учатся его выпускники. Со школьниками и студентами регулярно проводятся различные профориентационные мероприятия: от небольших тематических викторин до масштабных молодежных форумов.

«Мы рады нашему сотрудничеству, которое приобрело дополнительную творческую грань, и надеемся на его продолжение», - отметила директор Института креативных индустрий и предпринимательства Татьяна Белевских.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248651%2Fwall-149919532_2493