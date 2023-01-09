«Подарок Рождеству Христову»: конкурс объединил талантливую молодёжь Североморска

8 января в Духовно-просветительском центре Североморской и Умбской епархии состоялся городской конкурс «Подарок Рождеству Христову». В нём приняли участие 56 воспитанников детских садов, учащихся средних школ и лицея №1, балетной студии «Сильфида», Детской музыкальной школы флотской столицы.

Дети выступали в номинациях «Литературное, песенное, театральное творчество» в возрастных группах от 3 до 9 лет, от 10 до 15 лет, а в номинации «Живопись» - в группах от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

Творчество детей оценивало жюри в составе Епископа Североморского и Умбского Тарасия, председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгении Гордеевой и директор Дома семейного досуга поселка Сафоново Светланы Брягиня.

Как сообщает citysever.ru, участников конкурса поздравил с праздником Рождества Христова Епископ Североморский и Умбский Тарасий, вручивший награды победителям регионального конкурса «Красота божьего мира». Творческий подарок преподнесли композитор Вячеслав Бобров и его дочь скрипачка Анна, вместе с солистами ансамбля «Благовест» Зрители, а это в основном были родители участников конкурса, тепло встречали выступления школьников и воспитанников детских садов, а члены жюри оценивали их творчество.

По завершению конкурса председатель Совета депутатов Евгений Алексеев вручил награды победителям. В этот вечер никто из детей не остался без подарков. На средства депутатов были закуплены сто подарков. Директор Духовно-просветительском центре Североморской и Умбской епархии Анна Миронова поблагодарила депутатов за оказанную спонсорскую помощь.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13264-konkurs-podarok-rozhdestvu-hristovu/#news-gal-20