Подарок с Севера: спортсмены Запорожской области получили новую спортивную форму

В рамках соглашения о сотрудничестве Министерством спорта Мурманской области была закуплена и передана форма для спортивной школы Приморского района.

Экипировка предназначена для ребят Запорожской области, которые активно занимаются разными видами спорта. Школе переданы спортивная форма для футбола, самбо, настольного тенниса, волейбола, мячи, разметочные конусы, штангетки, сетки на футбольные и волейбольные ворота.

Как сообщает региональное Министерство спорта, всего в рамках оказываемой регионом поддержки Мурманская область направила 233 единицы инвентаря и комплектов формы на общую сумму более 730 тысяч рублей.

Напомним, что по решению губернатора Андрея Чибиса было выделено дополнительное финансирование на создание в Приморском районе молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ».

Фото: https://gov-murman.ru