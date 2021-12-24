Подарок-сюрприз на Новый год порадует только любителей сюрпризов
Те, кто заказывает своей второй половине новогодний подарок, скорее обрадуются исполнению своей мечты, чем сюрпризу от любимого человека. Особенно высока вероятность «не угодить» женщине, озвучившей свои пожелания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после предновогоднего опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке или отношениях.
Каждый второй россиянин (51%) обрадуется скорее подарку-сюрпризу от своей второй половины, а каждый четвёртый (26%) — скорее выполнению своего заказа. Причём радуются сюрпризу чаще те, кто его ждёт (по 81% среди мужчин и среди женщин). Те же, кто заказывал подарок или намекал на него, чаще довольны, когда их пожелания выполняются (63% среди женщин и 51% среди мужчин): «Кто хочет угодить с подарком, спрашивает, что дарить!»
В этот Новый год 41% россиян будет ждать от любимого человека сюрприза, а каждый пятый (19%) намекнёт своей второй половине, какой подарок мечтает получить. Причем женщины заказывают подарки чаще, чем мужчины (22% против 17%). Наиболее желанный презент в этом году у мужчин — электронный девайс, у женщин — драгоценности.
При подготовке к любому празднику всегда возникает вопрос, что подарить? Специалисты Мурманскстата подготовили несколько идей для новогодних подарков с указанием ориентировочных цен на них. Например, как считают специалисты статистического ведомства, бравым мужчинам можно подарить согревающий коньяк, а нежным женщинам – туалетную воду. Школьникам могут пригодиться беспроводные наушники, а малышей порадует мягкая игрушка.