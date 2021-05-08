Накануне Дня Победы в регионах России проходит акция «Подарок ветерану». Участникам Великой Отечественной войны вручают цветы, ценные подарки, продуктовые наборы.

Сегодня в праздничной акции принял участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора. Он приехал поздравить Александра Васильевича Яшина, который был призван на фронт в 1943 году, служил минером, матросом на Северном флоте во флотском экипаже, в учебном отряде бригады сторожевых кораблей главной базы Северного флота, на эсминце «Жгучий». Александр Васильевич награжден орденами Трудовой Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», медалью Жукова, «За доблестный труд».

– Каждая такая судьба, каждый герой Великой Отечественной войны, как Александр Васильевич, – это пример для всех нас, ныне живущих, и для наших детей. Пример того, какими сильными и мужественными могут быть люди, как сильно и верно нужно любить нашу Родину, – отметил Евгений Никора. – Нельзя измерить мою благодарность к тем, кто отстоял нашу страну, защитил будущие поколения от фашизма. Низкий поклон ветеранам и спасибо им за Победу.

Глава администрации пожелал Александру Васильевичу Яшину здоровья, бодрости духа и вручил памятные подарки.