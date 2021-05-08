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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 16:00

Подарок ветерану

Накануне Дня Победы в регионах России проходит акция «Подарок ветерану». Участникам Великой Отечественной войны вручают цветы, ценные подарки, продуктовые наборы.

Сегодня в праздничной акции принял участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора.  Он приехал поздравить Александра Васильевича Яшина, который был призван на фронт в 1943 году, служил минером, матросом на Северном флоте во флотском экипаже, в учебном отряде бригады сторожевых кораблей главной базы Северного флота, на эсминце «Жгучий». Александр Васильевич награжден орденами Трудовой Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», медалью Жукова, «За доблестный труд».

– Каждая такая судьба, каждый герой Великой Отечественной войны, как Александр Васильевич, – это пример для всех нас, ныне живущих, и для наших детей. Пример того, какими сильными и мужественными могут быть люди, как сильно и верно нужно любить нашу Родину, – отметил Евгений Никора. – Нельзя измерить мою благодарность к тем, кто отстоял нашу страну, защитил будущие поколения от фашизма. Низкий поклон ветеранам и спасибо им за Победу.

Глава администрации пожелал Александру Васильевичу Яшину здоровья, бодрости духа и вручил памятные подарки.

 

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Последние комментарии

Олег К.
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Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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