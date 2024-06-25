Подать документы в Мурманский арктический университет абитуриенты смогут лично, используя почтовые сервисы, а также через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугахДавайте поможем нашим ребятам! Победа будет за нами!
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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.24 13:00

Подать документы в Мурманский арктический университет абитуриенты смогут лично, используя почтовые сервисы, а также через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугах

Об организации приёмной кампании 2024 года в Мурманском арктическом университете рассказала вчера на оперативном совещании регионального правительства первый проректор вуза Мария Князева.

Контрольная цифра приёма в этом году составляет более 3 тысячи мест по 97 направлениям подготовки высшего образования и 25 направлениям среднего профессионального образования. 921 место выделено для бюджетников на бакалавриат и специалитет и 500 мест – для СПО. Лидирующими по количеству бюджетных мест являются инженерно-технические специальности. Среди социально-гуманитарных направлений – педагогическое образование, которое наряду с медициной, является приоритетным для региона.

Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева впервые набирает абитуриентов на программы, входящие в федеральный проект «Профессионалитет». На них выделено 230 бюджетных мест.

«Начал действовать новый механизм приёма на целевое обучение. Это связано со вступлением в силу свежего положения о целевом обучении. МАУ зарегистрирован на платформе «Работа в России», что даёт возможность выпускникам из всех субъектов Российской Федерации заключить договор с предприятиями нашего региона о целевом обучении в нашем университете. По этой системе университет может принять 210 целевиков», – подчеркнула Мария Князева.

Особое внимание уделяется в МАУ такой категории поступающих, как участники СВО и их дети. Наиболее востребованы у них направления с заочной формой обучения – кораблестроение и морские специальности. Отдельная квота составляет 119 мест.

Как отметила Мария Князева, для эффективной организации приёма и привлечения абитуриентов при поддержке губернатора Андрея Чибиса, правительства Мурманской области и регионального Министерства образования и науки в рамках различных по форме мероприятий были привлечены порядка 7 тысяч школьников с 5 по 11 классы. Только серия дней открытых дверей в ведущем вузе Заполярья собрала в общей сложности 1,2 тысячи участников – выпускников и их родителей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме привычных способов подачи документов в этом году абитуриентам предоставлена возможность подать документов через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Такой путь уже сейчас набирает большую популярность среди выпускников.

Для дополнительной информационной поддержки и сопровождения абитуриентов МАУ запустил чат-бот и лендинговую страницу.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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