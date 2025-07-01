Подать документы в Мурманский арктический университет можно онлайн на портале «Госуслуги»

Подать документы в Мурманский арктический университет абитуриент может из любой точки России через сервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах, выбрав до пяти специальностей в пяти вузах. Цифровизация государственных услуг – один из приоритетов национального проекта «Экономика данных».

С этого года сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн также позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения — очной или заочной.

«Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн – это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны — это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдалённые уголки нашей страны», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

Также абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.

Приём документов на программы бакалавриата и специалитета открыт до 25 июля. Всего в 2025 году в МАУ открыто более 1000 бюджетных мест на 97 направлений обучения.

Узнать подробнее и задать вопросы экспертам университета можно также в телеграм-канале МАУ «Поступление без волнения».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548989/#&gid=1&pid=1

