Подать заявки на выплату регионального пособия на первоклассников можно до 31 октября

До 31 октября в Мурманской области принимают заявления на выплату регионального единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс, об этом напоминает министерство труда и социального развития области.

С 1 июня 2020 года размер пособия составляет 4578,57 рубля на каждого первоклассника.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области. С 1 июля 2020 года его размер составляет 18645 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров – 14858 рублей, для детей – 17933 рубля.

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка, идущего в первый класс, для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.

Заявление и документы на пособие, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ведомства, необходимо направить в центры социальной поддержки населения по месту жительства лично (по предварительной записи), либо почтовым отправлением. Также направить заявление можно через единый портал «Госуслуги».