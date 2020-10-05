ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Реактивный костюм, афганки покоряют Эверест и искусственные волны на озере - пандемия меняет нашу жизньВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины – лентяи, или Как встать с дивана
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.20 11:30

Подать заявки на выплату регионального пособия на первоклассников можно до 31 октября

До 31 октября в Мурманской области принимают заявления на выплату регионального единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс, об этом напоминает министерство труда и социального развития области.

С 1 июня 2020 года размер пособия составляет 4578,57 рубля на каждого первоклассника.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области. С 1 июля 2020 года его размер составляет  18645 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров – 14858 рублей, для детей – 17933 рубля.

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка, идущего в первый класс, для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.

Заявление и документы на пособие, с перечнем которых  можно ознакомиться на сайте ведомства, необходимо направить в центры социальной поддержки населения по месту жительства лично (по предварительной записи), либо почтовым отправлением. Также направить заявление можно через единый портал «Госуслуги».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
Комментарий к новости:В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»
Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил учащихся Мурманского Нахимовского училища с посвящением в нахимовцы
NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые и розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 8 копеек, доллар укрепился почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)По итогам третьего квартала Кольская АЭС выработала более 6700 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Постановление правительства РФ позволит доставлять и перерабатывать на рыбзаводах сырьё, добытое в удаленных районах промысла
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика