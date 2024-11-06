Чуть больше половины предпринимателей (51%) сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере, следует из опроса «Бизнес-барометр страны», который проводила Торгово-промышленная палата (ТПП).

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на документ, среди них чуть меньше половины (40%) оценили теневой сегмент в своем секторе в 10%. Еще 36% считают, что нелегальный сектор имеет большие масштабы и составляет четверть рынка. Часть респондентов (17%) полагают, что к нему относится примерно половина. Меньшинство (7%) уверены в доминирующем положении теневого бизнеса в их сфере деятельности.

Главными признаками теневого бизнеса респонденты назвали отсутствие регистрации (47%), неуплату налогов (44%), отказ от получения разрешений (41%) и серые зарплаты (34%). Среди наиболее популярных ответов респондентов о сигналах того, что бизнес находится в серой зоне: выдача импортной продукции за произведенную в России, участие контрафакта в госзакупках, расчеты в обход контрольно-кассовой техники (переводом на карту), а также привлечение к труду самозанятых.

Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей говорят, что теневой бизнес мешает развитию их компаний. Почти половина считают это влияние значительным, а 27% назвали упущенную выгоду «огромной». Остальные не считают теневиков большим препятствием для развития своего бизнеса, а 13% ответили, что им это «абсолютно не мешает».

Понятие «теневой бизнес» в опросе охватывает только легальные секторы экономики, поясняет «Ведомостям» вице-президент ТПП Елена Дыбова. Предприниматели оценивали присутствие теневого сектора только в смежных отраслях, добавила она.

Опрошенные ТПП предприниматели считают, что для стимулирования добровольного выхода бизнеса из тени необходимы преференции легальному бизнесу (49%), снижение штрафов и неналоговых платежей (35%), но вместе с тем и повышение штрафов с ужесточением контроля (31%). Также в числе популярных ответов, которые сформулировали сами респонденты, - полный переход на безналичные расчёты и уменьшение административной нагрузки на бизнес.