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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.24 12:00

Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru

Эксперты hh.ru подвели итоги первого квартала 2024 года в лесопромышленном комплексе и выявили тренды, давно влияющие на сферу, а также новые, которые только укореняются среди компаний.

Эксперты hh.ru подвели итоги первого квартала 2024 года в лесопромышленном комплексе и выявили тренды, давно влияющие на сферу, а также новые, которые только укореняются среди компаний.  

Регионы, компании и их потребности

Возглавляют список регионов с наибольшим числом вакансий в начале этого года в сфере лесной промышленности и деревообработки Москва и область, а также Петербург и Краснодарский край. В целом в топ-10 таких регионов с наибольшей долей вакансий вошли и другие СЗФО (Ленинградская и Архангельская область). В сумме на топ-10 регионов РФ приходится больше половины активных вакансий в леспроме с начала года.

Москва

14%

Московская область

14%

Санкт-Петербург

8%

Краснодарский край

5%

Пермский край

3%

Хабаровский край

3%

Нижегородская область

3%

Иркутская область

3%

Ленинградская область

3%

Архангельская область

2%

В целом у компаний-лесопромышленников в СЗФО по итогам I квартала 2024 года потребность в новых кадрах достигла уровня в более чем 4,3 тысячи вакансий (по РФ в целом более 18 тысяч). По сравнению с прошлым годом местные компании увеличили спрос сразу на 33% (по РФ в целом спрос вырос на 57%).

В разрезе конкретных регионов СЗФО видно, что наиболее яркий спрос на новых работников держится у компаний из Вологодской области (+33%), Петербурга (+37%), Коми (+50% новых вакансий), Карелии (+70%), Ленобласти (+73%), Новгородской области (+110%). Кроме того, в 2,3 раза вырос спрос на кадры в лесной промышленности по сравнению с прошлым годом в Калининградской области.

Согласно данным сервиса «Люди в цифрах», в I квартале 2024 года компаниями-лидерами по числу вакансий, связанных с профессиями лесопромышленной сферы, ремонта и деревообработки стали:

  • ВсеИнструменты.ру
  • RFP Group
  • Ультрадекор ГМХ
  • Segezha Group
  • Группа компаний УЛК
  • Группа Илим
  • Свеза
  • Трактородеталь
  • Дятьково
  • Агро-Строительные Технологии
  • Smart Group
  • Каменный век
  • Павлово-Посадский Гофрокомбинат
  • OPEN group
  • ГУД ВУД

С точки зрения требований и запросов работодателей к соискателям за год они немного изменились:

  • Работодатели стали на 73% чаще искать работников со среднеспециальным образованием в отрасли. Число таких вакансий с начала года в целом по РФ достигло почти 2 тысяч и продолжает расти. При этом доля предложений о работе с требованием наличия высшего образования все еще остается достаточно внушительной (каждая пятая вакансия). Но спрос на специалистов, имеющих вузовское образование, за год вырос лишь на 43%.
  • Количество предложений о работе для соискателей без опыта в отрасли достигло более чем 4,2 тысячи. Это превышает потребность прошлого года сразу на 143%. Другие категории работников тоже в спросе, но прирост по ним не такой яркий.
  • Примечательно, что компании стали чаще (+104%) предлагать кандидатам оформление по ГПХ.
  • Кроме того, работодатели продолжают все чаще прибегать к вариантам стажировок на производстве (+91% новых предложений по сравнению в прошлым годом)
  • Частичная занятость становится всё более популярной и в сфере леспрома: +49% новых вакансий в целом по компаниям
  • Работа из офиса остаётся приоритетной для компаний из леспрома: каждая вторая (54%) вакансия предлагает именно такой график работы. Вахтовый метод работы в силу специфики отрасли также остается востребованным: есть в каждой десятой вакансии, что на 45% больше прошлогодних результатов
  • И наконец ещё один важный тренд для отрасли: компании леспрома на 23% увеличили число вакансий по сравнению с прошлым годом для соискателей с инвалидностью. Да, пока что чаще всего это предложения для работы в офисе или на удалёнке, но тренд достаточно яркий для сферы. 

По итогам I квартала наиболее востребованными специалистами в лесопромышленном хозяйстве страны, судя по количеству вакансий, стали клиентские менеджеры (15% вакансий от всего объема по стране), водители (9%), работники складов (8%), инженеры-конструкторы (6%), операторы производственных линий (5%), сервисные инженеры (5%), слесари (5%), технологи (4%), разнорабочие (4%), машинисты (4%).

Зарплаты и условия

Зарплатная политика компаний из лесопромышленного комплекса тоже активная. На данный момент средняя предлагаемая зарплата в вакансиях отрасли достигает 80400 рублей, что на 11400 больше, чем в начале 2023 года.

Зарплатные предложения работодателей меняются и в зависимости от стажа и опыта кандидатов. Так, в вакансиях для молодых специалистов средний доход сейчас на уровне 60000 рублей, что на 10000 больше, чем в 2023 году. А вот на соискателей со стажем в профессии более 6 лет компании готовы тратить уже более 132000, что также превышает прошлогодние предложения на 22000 рублей.

Вахтовики также являются одними из «дорогих» в зарплатной политике компаний из отрасли. Сейчас средний заработок вахтового работника в леспроме может достигать 114000 рублей в месяц, что на 33100 рублей больше, чем в 2023 году.

Динамика предлагаемой зарплаты в сфере леспрома в зависимости от требований по стажу и формату работы, РФ, I квартал 2024:

без опыта

1-3 года

более 6 лет

1 кв. 24 год

60 000 ₽

80 400 ₽

132 000 ₽

1 кв. 23 год

50 000 ₽

70 000 ₽

110 000 ₽

разница

10 000 ₽

10 400 ₽

22 000 ₽

вахта

удаленка

офис

1 кв. 24 год

114 000 ₽

80 000 ₽

81 000 ₽

1 кв. 23 год

80 900 ₽

65 000 ₽

69 000 ₽

разница

33 100 ₽

15 000 ₽

12 000 ₽

Среди социальных гарантий и условий, которые чаще всего предлагают компании из целлюлозно-бумажной, лесопромышленной и деревообрабатывающей отрасли в начале этого года фигурируют ДМС (есть у 68% компаний), компенсация мобильной связи или корпоративная связь (50%), а также доставка от и до места работы (36%) (наглядно на диаграмме).

Важно, что расширение соцпакетов и индивидуальный подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей. Так, генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман поделился своей практикой: «Помимо увеличения заработной платы группа «Свеза» расширяет социальный пакет для своих сотрудников, который предоставляется им с момента официального трудоустройства. Среди прочего работники могут воспользоваться бесплатной развозкой от дома до работы и обратно, санаторно-курортным лечением, медицинским осмотром и многим другим. Кроме того, с этого года компания почти в 1,5 раза увеличила сумму субсидии на обеспечение льготным питанием сотрудников рабочих профессий на всех комбинатах, а также ввела выплаты на питание руководителей и специалистов производственных площадок».

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