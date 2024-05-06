Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
Эксперты hh.ru подвели итоги первого квартала 2024 года в лесопромышленном комплексе и выявили тренды, давно влияющие на сферу, а также новые, которые только укореняются среди компаний.
Регионы, компании и их потребности
Возглавляют список регионов с наибольшим числом вакансий в начале этого года в сфере лесной промышленности и деревообработки Москва и область, а также Петербург и Краснодарский край. В целом в топ-10 таких регионов с наибольшей долей вакансий вошли и другие СЗФО (Ленинградская и Архангельская область). В сумме на топ-10 регионов РФ приходится больше половины активных вакансий в леспроме с начала года.
|
Москва
|
14%
|
Московская область
|
14%
|
Санкт-Петербург
|
8%
|
Краснодарский край
|
5%
|
Пермский край
|
3%
|
Хабаровский край
|
3%
|
Нижегородская область
|
3%
|
Иркутская область
|
3%
|
Ленинградская область
|
3%
|
Архангельская область
|
2%
В целом у компаний-лесопромышленников в СЗФО по итогам I квартала 2024 года потребность в новых кадрах достигла уровня в более чем 4,3 тысячи вакансий (по РФ в целом более 18 тысяч). По сравнению с прошлым годом местные компании увеличили спрос сразу на 33% (по РФ в целом спрос вырос на 57%).
В разрезе конкретных регионов СЗФО видно, что наиболее яркий спрос на новых работников держится у компаний из Вологодской области (+33%), Петербурга (+37%), Коми (+50% новых вакансий), Карелии (+70%), Ленобласти (+73%), Новгородской области (+110%). Кроме того, в 2,3 раза вырос спрос на кадры в лесной промышленности по сравнению с прошлым годом в Калининградской области.
Согласно данным сервиса «Люди в цифрах», в I квартале 2024 года компаниями-лидерами по числу вакансий, связанных с профессиями лесопромышленной сферы, ремонта и деревообработки стали:
- ВсеИнструменты.ру
- RFP Group
- Ультрадекор ГМХ
- Segezha Group
- Группа компаний УЛК
- Группа Илим
- Свеза
- Трактородеталь
- Дятьково
- Агро-Строительные Технологии
- Smart Group
- Каменный век
- Павлово-Посадский Гофрокомбинат
- OPEN group
- ГУД ВУД
С точки зрения требований и запросов работодателей к соискателям за год они немного изменились:
- Работодатели стали на 73% чаще искать работников со среднеспециальным образованием в отрасли. Число таких вакансий с начала года в целом по РФ достигло почти 2 тысяч и продолжает расти. При этом доля предложений о работе с требованием наличия высшего образования все еще остается достаточно внушительной (каждая пятая вакансия). Но спрос на специалистов, имеющих вузовское образование, за год вырос лишь на 43%.
- Количество предложений о работе для соискателей без опыта в отрасли достигло более чем 4,2 тысячи. Это превышает потребность прошлого года сразу на 143%. Другие категории работников тоже в спросе, но прирост по ним не такой яркий.
- Примечательно, что компании стали чаще (+104%) предлагать кандидатам оформление по ГПХ.
- Кроме того, работодатели продолжают все чаще прибегать к вариантам стажировок на производстве (+91% новых предложений по сравнению в прошлым годом)
- Частичная занятость становится всё более популярной и в сфере леспрома: +49% новых вакансий в целом по компаниям
- Работа из офиса остаётся приоритетной для компаний из леспрома: каждая вторая (54%) вакансия предлагает именно такой график работы. Вахтовый метод работы в силу специфики отрасли также остается востребованным: есть в каждой десятой вакансии, что на 45% больше прошлогодних результатов
- И наконец ещё один важный тренд для отрасли: компании леспрома на 23% увеличили число вакансий по сравнению с прошлым годом для соискателей с инвалидностью. Да, пока что чаще всего это предложения для работы в офисе или на удалёнке, но тренд достаточно яркий для сферы.
По итогам I квартала наиболее востребованными специалистами в лесопромышленном хозяйстве страны, судя по количеству вакансий, стали клиентские менеджеры (15% вакансий от всего объема по стране), водители (9%), работники складов (8%), инженеры-конструкторы (6%), операторы производственных линий (5%), сервисные инженеры (5%), слесари (5%), технологи (4%), разнорабочие (4%), машинисты (4%).
Зарплаты и условия
Зарплатная политика компаний из лесопромышленного комплекса тоже активная. На данный момент средняя предлагаемая зарплата в вакансиях отрасли достигает 80400 рублей, что на 11400 больше, чем в начале 2023 года.
Зарплатные предложения работодателей меняются и в зависимости от стажа и опыта кандидатов. Так, в вакансиях для молодых специалистов средний доход сейчас на уровне 60000 рублей, что на 10000 больше, чем в 2023 году. А вот на соискателей со стажем в профессии более 6 лет компании готовы тратить уже более 132000, что также превышает прошлогодние предложения на 22000 рублей.
Вахтовики также являются одними из «дорогих» в зарплатной политике компаний из отрасли. Сейчас средний заработок вахтового работника в леспроме может достигать 114000 рублей в месяц, что на 33100 рублей больше, чем в 2023 году.
Динамика предлагаемой зарплаты в сфере леспрома в зависимости от требований по стажу и формату работы, РФ, I квартал 2024:
|
без опыта
|
1-3 года
|
более 6 лет
|
1 кв. 24 год
|
60 000 ₽
|
80 400 ₽
|
132 000 ₽
|
1 кв. 23 год
|
50 000 ₽
|
70 000 ₽
|
110 000 ₽
|
разница
|
10 000 ₽
|
10 400 ₽
|
22 000 ₽
|
вахта
|
удаленка
|
офис
|
1 кв. 24 год
|
114 000 ₽
|
80 000 ₽
|
81 000 ₽
|
1 кв. 23 год
|
80 900 ₽
|
65 000 ₽
|
69 000 ₽
|
разница
|
33 100 ₽
|
15 000 ₽
|
12 000 ₽
Среди социальных гарантий и условий, которые чаще всего предлагают компании из целлюлозно-бумажной, лесопромышленной и деревообрабатывающей отрасли в начале этого года фигурируют ДМС (есть у 68% компаний), компенсация мобильной связи или корпоративная связь (50%), а также доставка от и до места работы (36%) (наглядно на диаграмме).
Важно, что расширение соцпакетов и индивидуальный подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей. Так, генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман поделился своей практикой: «Помимо увеличения заработной платы группа «Свеза» расширяет социальный пакет для своих сотрудников, который предоставляется им с момента официального трудоустройства. Среди прочего работники могут воспользоваться бесплатной развозкой от дома до работы и обратно, санаторно-курортным лечением, медицинским осмотром и многим другим. Кроме того, с этого года компания почти в 1,5 раза увеличила сумму субсидии на обеспечение льготным питанием сотрудников рабочих профессий на всех комбинатах, а также ввела выплаты на питание руководителей и специалистов производственных площадок».