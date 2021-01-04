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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.21 10:30

Поддержание боеготовности морских стратегических ядерных сил - задача Северного флота на 2021 год

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев при постановке задач подчиненным силам подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2021 году остаётся поддержание в назначенном уровне боевой готовности морских стратегических ядерных сил.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что «подводники Северного флота продолжат практику подлёдного плавания в акватории Северного Ледовитого океана, а также выполнения задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других  районах Мирового океана».

В 2020 году состав Северного флота пополнил новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей–А» «Князь Владимир». Это уже второй штатный носитель межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Булава» на Северном флоте, вошедший в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения.

Исходя из своего предназначения, группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  декабре 2020 года, в рамках проверки стратегических ядерных сил ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота  «Карелия» произвёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» из назначенного района в акватории Баренцева моря  по полигону Кура на Камчатке.

В настоящее время корабли проекта 667БДРМ «Дельфин», вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева», совместно с новыми «Бореями», на вооружении которых стоит МБР «Булава», составляют основу морских стратегических ядерных сил России.

 

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