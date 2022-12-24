Поддержанный губернаторским грантом иммерсивный променад «Если город заговорит» собрал более 500 участников

Это прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погружаются в сказку-легенду о море. Во время необычного променада зрители слушают голос родного города и узнают интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска.

Как сообщает vk.com/murmanculture, автор проекта – мурманчанка Александра Хаверева – в этом году получила поддержку в рамках гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на проекты современного искусства. Одним из партнёров проекта стал Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – артисты Дворца приняли участие в создании променада и «подарили» свои голоса достопримечательностям столицы Кольского Заполярья.

За время существования проекта 560 человек уже приняли участие в 21 мероприятии.

Проект будет продолжен: 31 декабря в 11.30 пройдёт новогодний квест в наушниках «Вперед за звездой».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264061%2Fwall-139605315_21228