Поддержанный региональным Минкультом проект «О Севере – знать!» объединит музейщиков Мурманской области

При поддержке регионального правительства до конца года в региональных музеях будут работать выездные интерактивные образовательные площадки.

Мероприятия являются частью проекта «О Севере – знать!», который реализует АНО «Культура в действии» – один из победителей грантового конкурса Министерства культуры Мурманской области для проектов НКО в области культуры и искусства.

Межмузейный проект «О Севере – знать!» представляет собой организацию выездных мероприятий муниципальных музеев области, которые будут проводиться на базе музеев, либо организаций-партнеров, в ходе которых они презентуют себя посетителям. Участниками проекта станут 10 муниципальных музеев из разных городов и посёлков Мурманской области.

До конца этого года музейщики через организацию выездных площадок будут знакомить жителей и гостей области с достопримечательностями, природными особенностями, условиями жизни различных частей Кольского Заполярья. Гости презентационных площадок смогут не только принять участие в их работе, но и пообщаться со специалистами музеев, задать интересующие их вопросы.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, первые поездки охватят побережье Белого моря. 26 августа площадки развернутся на базе музея-заповедник «Петроглифы Канозера» в Умбе, а 27 августа – в музее истории Кандалакши. Ознакомиться с подробным планом поездок и деталями реализации проекта можно в группе городского историко-краеведческого музея Полярного в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru