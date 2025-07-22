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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 16:30

Поддержать благотворительные инициативы северян можно напрямую в рамках работы Единого губернаторского центра грантов

Жители Мурманской области могут открыть сбор для реализации своего проекта или поддержать другие инициативы в рамках работы Единого губернаторского центра грантов. На оперативном совещании в правительстве региона директор Агентства территориального развития Мурманской области Маргарита Гостева сообщила, что раздел портала «Наш Север», посвященный грантовой поддержке, сегодня дополнен новыми благотворительными инициативами.

В разделе «Благотворительность» в настоящий момент собрано более 30 инициатив, верифицированных муниципалитетами и профильными ведомствами. Всего к публикации планируется свыше 100 идей, которые смогут поддержать как физические, так и юридические лица.

«Из 109 поступивших инициатив 71 – это проекты, касающиеся благоустройства или ремонтных работ, 14 – проекты социальной направленности, 11 – культуры, шесть посвящены образованию, четыре – спорту и три – экологии. Все они в ближайшее время будут опубликованы в соответствующем разделе, после чего физические или юридические лица смогут принять участие в их реализации, обратившись с заявкой о благотворительности на почту: info@atr51.ru», – пояснила Маргарита Гостева.

Губернатор Андрей Чибис обратил внимание, главное в этом вопросе – практический результат, чтобы о новых возможностях знали не только инициативные северяне, но и компании, включая малый бизнес, которые были бы готовы поддержать идеи. 

«Должен быть результат. У нас очень инициативные люди живут – это всегда было отличительной особенностью наших северян», – подчеркнул на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

Среди других нововведений раздела «Гранты» – календарь с отображением предварительного расписания старта новых программ по направлениям социально значимых и предпринимательских грантов.

Напомним, действующие программы конкурсных отборов на предоставление поддержки размещены в отдельном разделе портала «Наш Север» по четырем основным направлениям: федеральные гранты, региональные гранты, идеи для развития региона и благотворительность. Там же можно найти прямые ссылки на постановление конкурсов или скачать инструкции для подачи заявки через систему «Электронный бюджет», благодаря которой осуществляется отбор получателей субсидий.

«За счет удобного интерфейса получилось увеличить спрос на непопулярные конкурсные гранты, также получено более 20 идей для развития Мурманской области. Их жители присылали через отдельную форму на портале. Обратной связи в нашей работе уделяется особое внимание, например, получив запрос от бизнеса формируем сейчас программу обучения: в сотрудничестве с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области для представителей среднего и малого предпринимательства, совместно с ресурсными центрами – для представителей НКО», – сообщила Маргарита Гостева.

В программу обучения войдут основные юридические и технические аспекты предпринимательства, информация о мерах поддержки и цикле, через который проходят проекты.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Единый губернаторский центр грантов создан по поручению главы региона Андрея Чибиса в марте 2025 года в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!». Его задача – помощь соискателям на получение грантов с оформлением заявок для участия в федеральных или региональных программах.

Оператором центра является Агентство территориального развития Мурманской области. Связаться с ним можно по адресу электронной почты: info@atr51.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550731/#&gid=1&pid=1

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