«Поддержать на старте»: жительница Кандалакши открыла своё дело благодаря центру занятости

В Кандалакшском кадровом центре «Работа России» одобрили необычный и интересный бизнес-проект Елены Ваничкиной под названием «Sushka Dog». Суть проекта: изготовление натуральных деликатесов для собак и кошек.

Идея по созданию натуральных лакомств для домашних животных пришла к северянке с появлением в её доме щенка корги – собаки с отличным аппетитом. Готовка еды для такого питомца должна быть едва ли не тщательнее, чем для себя. Это и подтолкнуло Елену начать собственное производство.

«Сначала делилась продукцией с питомцами знакомых, экспериментировала с формами кусочков, определяла оптимальный размер порции для разных парод. Затем спрос и объёмы производства выросли, и я решила официально развивать своё дело. В этом мне помог Кандалакшский кадровый центр» – рассказала Елена.

Эта ниша практически никем не занята, а спрос на товары для домашних любимцев только растёт, поэтому проект будет успешен, посчитали в Кандалакшском кадровом центре. Северянке предоставили помощь в написании бизнес-плана и финансовую поддержку в размере 120 тысяч рублей. Выделенные средства она планирует вложить в приобретение морозильного оборудования, дополнительного дегидратора и автоклава.

«За поддержкой предпринимательской инициативы к нам зачастую обращаются люди, имеющие неплохую бизнес-идею. Но и одной идеи недостаточно для успеха. Бизнес – это всегда не только большие возможности, но и большие риски. Особенно на старте. Задача кадрового центра – помочь будущему предпринимателю оценить рыночные перспективы и оформить идею в виде бизнес-плана», - отметила начальник Кандалакшского кадрового центра Ольга Лищук.

В планах у Елены есть идеи по дальнейшему развитию проекта. В первую очередь она рассчитывает расширить ассортимент и увеличить объём выпускаемой продукции, а также выйти на площадки популярных маркетплейсов, чтобы обеспечить полезными лакомствами четвероногих любимцев из других регионов, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru