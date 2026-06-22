Поддержим старейший музей Кольского Заполярья в голосовании «Russian Traveler Awards»

Мурманский областной краеведческий музей номинирован на престижную национальную туристическую премию «Russian Traveler Awards» в категории «Культурно-исторический объект/музей». В эту номинацию попадают объекты, которые имеют большое значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии.

Северяне могут поддержать родной музей, для этого необходимо: перейти на сайт премии по ссылке: awards.rtraveler.ru/nomination..., найти музей в списке и отдать свой голос.

Голосование продлится до 30 октября. Итоги подведут в ноябре 2026 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288514%2F9b751c3d06bc2bb28c