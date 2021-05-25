В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты заслушали доклад о деятельности Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области о поддержке фермерских хозяйств.

Как прозвучало во время обсуждения, с начала этого года в регионе реализуется государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство». В её рамках предусмотрена поддержка звероводческих хозяйств в форме субсидии, возмещающей затраты на приобретение кормов и ветеринарных препаратов. Дополнительно они могут воспользоваться господдержкой в виде компенсации 60% от понесенных затрат на покупку техники и оборудования. Предусмотрено и предоставление финансовых средств из областного и федерального бюджетов на развитие племенного животноводчества.

В ходе заседания обсудили и меры содействия животноводческим крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство молочной продукции и их кредитование. Говорили и о реализации местной фермерской продукции на территории региона.

Валерий Пантелеев отметил, что поддерживать местного производителя необходимо. Все усилия органов власти направлены на решение этой важной задачи.

Комитет информацию принял к сведению.