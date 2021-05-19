Поддержка активистов старшего поколения

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис посетили общественную организацию «Дети Великой Отечественной Войны».

В помещении, где расположена региональная организация, по инициативе общественников Единого волонтёрского центра и при поддержке Евгения Никоры была выполнена замена 7 окон.

— Участники общественного объединения просили обновить оконные блоки в помещении их организации. Я обратился за помощью к нашему социальному партнеру, который выступил спонсором в этой работе, — прокомментировал Евгений Никора. — Также на встрече активисты задавали вопросы о возможности оплаты коммунальных платежей без комиссии. Мы договорились представить специальную памятку, в которой подробно расскажем, как людям старшего поколения не платить комиссию при оплате коммуналки.

Кроме того, речь шла и о памятных объектах в Мурманске. Обсуждалась необходимость создания новых мемориалов, а также правильное содержание уже имеющихся.

Как отметил глава администрации города Мурманска, такие организации играют большую роль, поскольку защищают интересы тех людей, которым особенно нужна помощь и забота.

— Наш волонтёрский центр оказывает всестороннюю поддержку этой организации и активистам, которые в нее входят. Зимой волонтеры убирали снег на территории и помогали в уборке внутренних помещений, — рассказала Евгения Чибис. — Важно, что удалось решить вопрос с заменой старых окон на современные.

Стоит отметить, что члены общественной организации «Дети Великой Отечественной Войны» являются активными участниками городских социально-значимых мероприятий.