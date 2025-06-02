Поддержка и развитие заполярной медицины – это один из безусловных приоритетов нашего региона

В конце прошлой недели, в Центре управления регионом Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии регионального Министерства здравоохранения, на котором подведены итоги работы за 2024 год и начало 2025 года. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Мурманская область – лидер в стране по ожидаемой продолжительности жизни, а по количеству сохранённых жизней входит в тройку лидеров. Это достойный результат всей большой команды главврачей, врачей и тех, кто работает на местах, в том числе координаторов – Министерства здравоохранения. В регионе сейчас наблюдается устойчиво позитивная динамика. Спасибо за это огромное!», – сказал глава региона, обращаясь к участникам коллегии.

Губернатор подчеркнул, что одна из ключевых задач на ближайшее время – строительство в Мурманске новой детской областной клинической больницы и модернизация взрослой областной больницы им. П.А. Баяндина, которые внесены в перечень поручений Президента России Владимира Путина.

Отдельно губернатор отметил цифровизацию системы здравоохранения и внедрение современных технологических решений.

«Дистанционные тонометры, детская диагностика – то, что мы делаем со «Сбером», – дают положительные эффекты, а это значит, что эти технологии необходимо внедрять более широко, чтобы всё, что касается быстрой диагностики, сделать более удобным. Кроме того, мы и дальше продолжим делать всё, что касается приведения в порядок наших медицинских учреждений, в том числе стоит задача по обновлению оборудования в стационарах», – подчеркнул Андрей Чибис.

С подробным докладом о результатах работы системы здравоохранения Мурманской области в 2024 году и в первом квартале 2025 года, перспективах развития отрасли выступил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«В прошлом году закончилась реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Глава государства майским указом утвердил национальные цели. Первая из них – сохранение населения, укрепление здоровья, поддержка семьи. В этом году началась реализация новых нацпроектов, в том числе в контуре здравоохранения. Всего в совокупности 15 федеральных проектов. Кроме того, мы приступили к реализации обновлённого стратегического плана «На Севере – жить!». Перед нами стоят масштабные и ответственные задачи», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

В 2024 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и стратегическому плану «На Севере – жить!» на развитие инфраструктуры медицинских организаций Мурманской области было направлено 3,6 млрд рублей. Закуплено и введено в эксплуатацию 647 единиц медицинского оборудования на сумму 1,05 млрд рублей.

В 2024 году в регионе было открыто семь новых направлений оказания медицинской помощи. На базе Кольской ЦРБ открыт гериатрический центр. В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре были открыты: центр диагностики и лечения критической ишемии нижних конечностей, эндокринологическое отделение, кабинет репродуктивного здоровья мужчин Мурманской области. Начал работу кабинет реабилитации стомированных пациентов на базе областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Открыто новое направление лечения – телемедицинское сопровождение при проведении тромболитической терапия. Начата диспансеризация репродуктивного возраста.

Мурманская область оказалась одним из первых регионов Арктической зоны, который самостоятельно начал решать проблему дефицита витаминов у местного населения в рамках губернаторского проекта «Витаминизация».

Ряд принятых мер по повышению доступности медицинской помощи для граждан позволил повысить один из самых значимых показателей – удовлетворённость граждан с 29,7% в январе 2023 года до 52,5% за четыре месяца текущего года.

В мероприятии принял участие и глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Вопросы здравоохранения, без преувеличения, лежат в основе качества жизни каждого жителя нашего региона, и поэтому для депутатов областной Думы поддержка и развитие заполярной медицины – это один из безусловных приоритетов, - отметил в своём приветственном слове Сергей Дубовой. - Расходы на здравоохранение были и остаются одной из главных статей в бюджете региона. В этом году, несмотря на достаточно сложную финансовую ситуацию, заложены средства на повышение качества медицинской помощи, на укрепление материально-технической базы, ремонт объектов здравоохранения и на многие другие первоочередные нужды заполярной медицины. Особое внимание, как и прежде, уделяется развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, выездным формам оказания помощи в населенных пунктах региона. Продолжается программа по привлечению медицинских специалистов в нашу область из других регионов. В области действует свыше 20 мер поддержки медицинских работников.

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших работников сферы здравоохранения по итогам 2024 года. Председатель Думы пожелал участникам заседания плодотворной работы и вручил Почётную грамоту регионального парламента директору областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения Наталье Ниденс.

Глава региона также ответил на вопросы присутствующих. Речь в том числе шла о дальнейшей реорганизации медицинских учреждений, доступности медицинской помощи для жителей даже самых отдалённых населённых пунктов области и цифровизации отрасли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547734/#&gid=1&pid=25