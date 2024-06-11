Поддержка из областного бюджета помогает создавать новые пространства в Минькинской коррекционной школе-интернате

В рамках рабочего визита заместитель губернатора Елена Дягилева посетила Минькинскую коррекционную школу-интернат, где завершены или подходят к завершению работы по созданию новых и модернизации существующих пространств.

«В 2024 году по поручению губернатора пространства «Арктическая школа» появятся во всех без исключения школах региона. От того, насколько команды учреждений внимательно подошли к созданию проекта и дальнейшей его реализации, зависит будут ли пространства комфортными для воспитанников и учителей, станут ли они точками притяжения. В случае школы-интерната в Минькино можно быть уверенными в успехе на 100%», – поделилась вице-губернатор.

Елена Дягилева высоко оценила результат уже проведенных работ. В прошлом году в школе-интернате Минькино отремонтировали санитарные комнаты, расположенные в отдельно стоящем здании общежития, модернизировали спортивный зал, коридор и раздевалки, а также обустроили игровую площадку на территории с учетом особых потребностей учеников. В 2024 году учреждение стало одним из победителей конкурсного отбора проектов программы «Арктическая школа». Грант в размере более 2,6 млн рублей направлен на выполнение ремонтных работ и оснащение нового учебного пространства. Также в этом году школа получила 3 млн рублей, завоевав победу в номинации «Сельские школы» по программе поощрения образовательных учреждений.

В Минькинской коррекционной школе-интернате проживает 120 воспитанников и обучается свыше 180 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также осиротевших ребят и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из разных муниципальных образований Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках рабочей поездки вице-губернатор Елена Дягилева посетила Культурно-досуговый центр в селе Минькино, здание которого было построено в декабре 2021 года в рамках реализации национального проекта «Культура». На базе учреждения работает филиал Межпоселенческой библиотеки Кольского района им. М.В. Ломоносова, клуб детского досуга «Вместе веселей», фольклорная мастерская «Лад», историко-краеведческий клуб «Светлячки» и театральный клуб «Perpetuum mobile». Команда центра не только принимает коллег из областных и муниципальных учреждений культуры, но и организует интересные события, например, фестиваль «Треска-фест» ко Дню Рыбака, Масленицу, Рождественские святки и «Медвежьи игрища» ко Дню саамов.

Фото: https://gov-murman.ru