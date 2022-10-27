Поддержка из областного и федерального бюджетов позволила оленеводческим хозяйствам Ловозерского района выйти на экспорт

На выездном заседании правительства Мурманской области с докладом о социально-экономическом развитии территории выступила глава администрации Ловозерского района Надежда Кузнецова.

При поддержке правительства Мурманской области в районе реализуется комплекс мер по поддержке оленеводства, которое является ключевым сельскохозяйственным производством района – 51% всей его территории занимают оленьи пастбища. Государственная поддержка, оказанная из областного и федерального бюджетов в 2021 году, составила 28,5 млн рублей и позволила оленеводческим хозяйствам закончить год с прибылью. Предприятиям удалось получить разрешения на право экспорта мяса и шкур оленей.

Продукция оленеводства пользуется огромным спросом в нашей области и за ее пределами. В частности, блюда из оленины являются частью Арктического меню региональных школ.

Глава администрации рассказала, что в этом году в рамках программы «Гектар Арктики» и «Губернаторский стартап» на Ревдозере открылся новый туристический объект – сап-станция «Гиперборея». Кроме того, до конца года планируется реализация двух пилотных проектов – мотель «Координаты 67.34. Мглистые горы, Ловозерский район» и «Север зовет!» по созданию модульных некапитальных объектов размещения – быстровозводимых гостиниц и кемпинга в районе Ревды.

Отдельной темой доклада стало благоустройство. В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», плана «На Севере – жить», а также муниципальных программ в Ловозере благоустроено пять дворовых территорий, в Ревде – четыре. Также в этом году обновляется стадион в Ловозере. Особое внимание уделяется уличному спорту и детскому отдыху – в текущем году в Ревде установили одну новую детскую площадку и завершают работы по дооснащению новым оборудованием скейт-парка.

Кроме этого, в Ловозере в этом году окончены ремонтные работы автодорожного моста по улице Вокуева, а также капитально отремонтированы пилоны пешеходного подвесного моста в селе Каневка.

Планомерно модернизируются школы, учреждения культуры и спортивные объекты Ловозерского района.

Надежда Кузнецова напомнила, что Ловозерский район – место компактного проживания коренного малочисленного народа Севера – саами. Здесь проводятся уникальные событийные мероприятия «Традиционный день Оленевода и Праздник Севера» и «Саамские игры» притягивают гостей самобытной культурой и традиционными промыслами.

Губернатор Андрей Чибис отметил положительную динамику и перспективы развития Ловозерского района, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.