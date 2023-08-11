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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 16:30

Поддержка киберспортсменов и развитие любительского спорта: Андрей Чибис провёл встречу с физкультактивом региона

В преддверии Дня физкультурника губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с представителями физкультактива региона.

«Этот праздник очень важен, так как чем больше людей будет заниматься спортом, тем выше будет качество жизни. Вы – те, кто мотивирует и вовлекает в здоровый образ жизни. Желаю вам успехов!» – обратился Андрей Чибис к участникам встречи.

Губернатор подчеркнул – развитию спорта в регионе уделяется особое внимание. На эту сферу за 4 года направлено порядка 10 млрд рублей. Андрей Чибис отметил, что в регионе модернизируется инфраструктура, открываются «СОПКИ.СПОРТ», новые ФОКи, а также круглогодично проводятся самые разные мероприятия, например, «Бодрое воскресенье».

«Важно, что наши инвестиции и поддержка дают результат. Все больше людей занимаются спортом, вовлекаются в активный образ жизни. И та инфраструктура, которую мы создаем, она не только для тех, кто занимается спортом высших достижений. Мы будем продолжать эту работу», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона вручил федеральные и региональные награды северянам, показавшим лучшие результаты в различных видах спорта, а также внесшим вклад в развитие этой сферы.

Кроме того, участники выдвинули свои инициативы.

Председатель Мурманского областного отделения «Федерация компьютерного спорта России» выступил с предложением создать студенческую лигу, которая будет представлять регион на всероссийских соревнованиях.

«Мы обязательно возьмём в работу всё, что касается киберспорта. Тема требует активного развития, это полезно и с точки зрения профориентации. Мы сосредоточимся на этом уже в нынешнем году», – отметил губернатор.

Также в рамках встречи принято решение сделать в МАУ специальную площадку с техникой и оборудованием для тренировок киберспортсменов.

Студенты МАУ, участники студенческого объединения «Олимпия», обратились с просьбой оказать поддержку для выступления на всероссийских соревнованиях. Вопрос взят в работу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области,  среди предложений – во время «Праздника Севера» не проводить другие масштабные соревнования вне программы, так как это мешает концентрироваться участникам. Губернатор подчеркнул, что это важное замечание, которое стоить рассмотреть. Также Андрей Чибис поручил не проводить яркие соревнования и события параллельно.

Многие участники встречи выражали благодарность за создание современной инфраструктуры для северян. Директор Центра по физической культуре, спорту и туризму Умбы Янина Пирогова отметила, что «СОПКИ.СПОРТ» в муниципалитете открылись совсем недавно, но уже пользуются популярностью. Также ветеран спорта Нина Бородулина, обращаясь к губернатору, подчеркнула, что команда правительства Мурманской области уделяет много внимания развитию спорта в регионе и выразила уверенность, что уровень вовлеченности северян остается таким же высоким, как и раньше.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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