Поддержка культурных НКО и кинодебютантов: региональный минкульт объявляет о старте грантовой кампании
С 29 января начался приём заявок на гранты для некоммерческих организаций на проекты в сфере культуры и искусства. Соискатели смогут запросить поддержку в зависимости от масштаба проекта:
- до 300 тысяч рублей на «малые проекты»;
- от 300 до 500 тысяч – на «средние проекты»;
- от 500 тысяч до 1 млн рублей – на «крупные проекты»;
- от 1 млн рублей – на «масштабные проекты» (предельный размер гранта в данной категории – 8 млн рублей).
Претендовать на финансирование могут проекты, направленные на:
- проведение комплекса мероприятий для молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, в том числе посредством кинематографа;
- создание инновационных проектов, направленных на популяризацию и использование фондов музеев Мурманской области, для аудитории в возрасте до 35 лет;
- популяризацию традиционных семейных ценностей и повышение престижа семьи среди молодежи, в том числе на общественных пространствах «СОПКИ.Семья»;
- проведение комплекса патриотических мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье;
- формирование сетевого сотрудничества среди креативных предпринимателей Мурманской области, включая повышение их предпринимательских и творческих компетенций.
Также начался приём документов от молодых кинорежиссёров и сценаристов, планирующих снять свой первый фильм в Кольском Заполярье. Поддержку на создание кинокартин о Мурманской области в рамках конкурса грантов губернатора смогут получить соискатели от 18 до 35 лет – как северяне, так и жители других регионов.
Молодые кинематографисты могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей, которым можно покрыть не более 70% от всех расходов. Каждый соискатель на получение гранта губернатора Мурманской области имеет право представить на конкурс только одну заявку.
Заявки принимаются до 27 февраля, получить информацию о конкурсах для НКО и молодых кинорежиссёров можно на сайте профильного ведомства.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, поддержка творческих инициатив северян – важная составляющая стратегического плана «На Севере – жить» в части культуры.
Ежегодно гранты областного минкульта получают более 30 инициатив и проектов.
Фото: https://gov-murman.ru