Поддержка культурных НКО и кинодебютантов: региональный минкульт объявляет о старте грантовой кампании

С 29 января начался приём заявок на гранты для некоммерческих организаций на проекты в сфере культуры и искусства. Соискатели смогут запросить поддержку в зависимости от масштаба проекта:

до 300 тысяч рублей на «малые проекты»;

от 300 до 500 тысяч – на «средние проекты»;

от 500 тысяч до 1 млн рублей – на «крупные проекты»;

от 1 млн рублей – на «масштабные проекты» (предельный размер гранта в данной категории – 8 млн рублей).

Претендовать на финансирование могут проекты, направленные на:

проведение комплекса мероприятий для молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, в том числе посредством кинематографа;

создание инновационных проектов, направленных на популяризацию и использование фондов музеев Мурманской области, для аудитории в возрасте до 35 лет;

популяризацию традиционных семейных ценностей и повышение престижа семьи среди молодежи, в том числе на общественных пространствах «СОПКИ.Семья»;

проведение комплекса патриотических мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье;

формирование сетевого сотрудничества среди креативных предпринимателей Мурманской области, включая повышение их предпринимательских и творческих компетенций.

Также начался приём документов от молодых кинорежиссёров и сценаристов, планирующих снять свой первый фильм в Кольском Заполярье. Поддержку на создание кинокартин о Мурманской области в рамках конкурса грантов губернатора смогут получить соискатели от 18 до 35 лет – как северяне, так и жители других регионов.

Молодые кинематографисты могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей, которым можно покрыть не более 70% от всех расходов. Каждый соискатель на получение гранта губернатора Мурманской области имеет право представить на конкурс только одну заявку.

Заявки принимаются до 27 февраля, получить информацию о конкурсах для НКО и молодых кинорежиссёров можно на сайте профильного ведомства.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, поддержка творческих инициатив северян – важная составляющая стратегического плана «На Севере – жить» в части культуры.

Ежегодно гранты областного минкульта получают более 30 инициатив и проектов.

Фото: https://gov-murman.ru