Поддержка Ловозерского района из областного бюджета выросла в 1,5 раза и составит в этом году более 1 млрд рублей

Сегодня на выездном заседании правительства Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса рассмотрели вопрос о социально-экономическом развитии Ловозерского района.

«В последние несколько лет, так же, как и в других муниципальных образованиях, региональное правительство системно наращивает финансовую поддержку района. Если в 2018 году она составляла 640 млн рублей, то в этом году Ловозерскому району планируется выделить более 1 млрд рублей», – отметил глава региона.

В районе создаётся инфраструктура для молодых северян – открыто молодёжное пространство «СОПКИ», готовится к открытию «СОПКИ. СПОРТ», обновляются пространства в рамках программы «Arctic schools».

Капитально отремонтированы фасад и кровля национального культурного центра.

«Это объект, который украшает Ловозеро и привлекает внимание к культуре коренного малочисленного народа Севера – саами», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ведётся капитальный ремонт спорткомплекса и благоустройство стадиона. В спорткомлексе смонтировано качественное освещение, сделана вентиляция и отремонтирована кровля.

«Однако необходимо обязательно найти решение и отремонтировать внутренние помещения, душевые и санузлы. В комплексе занимается более 700 детей, спорткомплекс принимает соревнования различного уровня, и эту работу необходимо довести до конца», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис поручил заместителям губернатора держать на контроле объекты, которые находятся в зоне их ответственности, и своевременно докладывать о том, решение каких проблем района является наиболее актуальным и важным, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru