Поддержка местных предпринимателей, ремонт социальных объектов, новые региональные проекты - Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Североморск, Оленегорск и Пушной

4 апреля на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам состоявшихся на прошлой неделе рабочих поездок в Североморск, Оленегорск и Пушной. Напомним, выезды состоялись без предупреждения местной администрации для понимания реального положения дел на местах.

Говоря о поездке в Пушной, Андрей Чибис подробно остановился на развитии местного предпринимательства. В сельском поселении функционирует завод «Вода Севера», сегодня задача предприятия – наладить производство натурального морса из ягод, собранных на территории региона.

«Прошу Минарктики и ФОРМАП активно поддержать, взять предприятие на сопровождение, не дожидаясь, когда к вам постучатся за помощью. Проговорите с предпринимателем, что сделать, чтобы производственная линейка расширилась как можно скорее. Прошу отдельно это взять на контроль и отработать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона поручил в течение недели проработать варианты оказания местной ферме, которая разводит песцов, финансовой поддержки на приобретение необходимого оборудования для производства кормов для животных.

Подводя итоги посещения Оленегорска, губернатор заострил внимание коллег на необходимости более тщательного контроля за ростом цен у оптовых поставщиков, на который пожаловались местные предприниматели. Кроме того, среди поставленных главой региона задач – внесение в план на текущий год ремонта кровли в детском саду №14 в Высоком и примыкания стены бассейна к основному зданию детского сада №13 в Оленегорске, а также включение детского хирурга в перечень специалистов выездного приема для Оленегорской ЦРБ. Также по поручению губернатора Министерство образования и науки Мурманской области системно проработает вопрос о расширении со следующего года действия программы «Arctic schools» на организации дополнительного образования.

Целый ряд задач, обозначенных по итогам поездки в Североморск, касался работы молокозавода «Латона». В частности, глава региона поручил предложить варианты оказания предприятию финансовой поддержки для замены части оборудования, обеспечить замену паропровода и проработать единую программу развития производств продукции двух брендов - «Тулома» и «Латона».

Как отметил губернатор, при всех позитивных изменениях в Североморске многое еще предстоит сделать. К сентябрю следующего года должен быть закончен капремонт школы №12, до конца лета текущего года – ремонт пешеходного моста на улице Душенова. По итогам встречи с жителями флотской столицы Андрей Чибис поручил региональному Минздраву решить проблему нехватки лора в Североморской ЦРБ и организовать поставку в медучреждение нового оборудования; Министерству образования и науки Мурманской области – обеспечить применение единого подхода к мерам поддержки педагогов Мурманска и Североморска и оплате их труда. Кроме того, как сообщил Андрей Чибис, с сентября следующего года будет запущен региональный проект для школьников, дающий дополнительные возможности посещения музеев и достопримечательностей области.

Подводя общий итог поездок, глава региона отметил позитивные изменения в муниципалитетах, в том числе небольших населенных пунктах. В Пушном качественно сделан ремонт местной амбулатории, в местной школе успешно работает «Точка роста», по программе «Аrctic schools» в прошлом году сделан спортзал, а в текущем стоит задача в рамках президентской программы полностью отремонтировать и обновить учебное заведение. В качестве примера удачной для распространения практики Андрей Чибис привел переселение жильцов практически опустевшего дома в Песчаном в отремонтированные муниципальные квартиры в Пушном.

«Целесообразно давать людям возможность переселиться в нормальные условия в район с развитой инфраструктурой. Тем самым рачительнее расходуется и бюджет муниципалитета, потому что обслуживание отдельного дома в 15-20 км от населенного пункта нерационально», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе ярких изменений, произошедших в Оленегорске за последние три года, Андрей Чибис отметил появление модельной библиотеки и молодежного пространства «СОПКИ», поставку нового медоборудования в Оленегорскую ЦРБ, капремонт которой начнется уже в этом году, ремонт музыкальной школы, благоустройство сквера Космонавтики. Благодаря грантовой поддержке области успешно реализуются предпринимательские стартапы – открыты школа иностранных языков и интерактивный детский центр.

«Город, конечно, изменился на глазах, это совершенно очевидно. Мы видим, что та поддержка, которую предоставляет областной бюджет, дает соответствующий результат», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также дал высокую оценку открывшемуся в Североморске новому детскому саду на 220 мест и работе детской поликлиники, капремонт которой был проведён в 2019 году.