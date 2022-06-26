Поддержка молодых семей, креативные индустрии, бизнес, экология, волонтёрство – активная молодёжь представила проекты по развитию Мурманской области

25 июня в рамках круглосуточного молодёжного арктического форума «Крайний Север – бескрайние возможности» состоялся мозговой штурм. Каждый из проектов получил комментарий от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Мы рассчитываем на ваш креатив и инициативы. Важно, чтобы вам было комфортно жить в Мурманской области. Сегодня наш регион – флагман экономического развития. Это значит, что у нас есть новые рабочие места, инвестиционные проекты. Ваши идеи – это то, на чем нам нужно будет сконцентрироваться. Некоторые из них будут учитываться при формировании бюджета в следующем году и попадут в стратегический план «На Севере – жить!». Дерзайте, все в ваших руках. Удачи!» – обратился глава региона к участникам.

Порядка ста молодых активистов, предпринимателей, студентов и представителей молодёжных сообществ не только из региона, но и всей России всего за час разработали ряд интересных и полезных проектов. Наставниками выступили руководители профильных министерств Мурманской области.

Создание точек предпринимательского роста на базе вузов, молодёжной интернет-редакции, портала по поддержке молодых семей, сертификатов «Чистое предприятие», моды на «доброту» – активисты представили 9 проектов по развитию Кольского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мозгового штурма глава региона ответил на вопросы и предложения от участников форума.

Напомним, с 25 по 26 июня на территории Морского вокзала в Мурманске впервые проходит круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности». Дневной блок стартовал вчера в 10 утра. Для участников работали интерактивные пространства, проходили образовательные сессии, воркшопы, деловые игры и экскурсии. А в 21 час открылись музыкальные, игровые зоны и другие развлекательные активности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/