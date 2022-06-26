Спрос на флотских работников к лету вырос на 136%. Каких специалистов ищут компании и сколько им готовы платить - в обзоре hh.ru«Сбербанк» с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.06.22 11:00

Поддержка молодых семей, креативные индустрии, бизнес, экология, волонтёрство – активная молодёжь представила проекты по развитию Мурманской области

25 июня в рамках круглосуточного молодёжного арктического форума «Крайний Север – бескрайние возможности» состоялся мозговой штурм. Каждый из проектов получил комментарий от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Мы рассчитываем на ваш креатив и инициативы. Важно, чтобы вам было комфортно жить в Мурманской области. Сегодня наш регион – флагман экономического развития. Это значит, что у нас есть новые рабочие места, инвестиционные проекты. Ваши идеи – это то, на чем нам нужно будет сконцентрироваться. Некоторые из них будут учитываться при формировании бюджета в следующем году и попадут в стратегический план «На Севере – жить!». Дерзайте, все в ваших руках. Удачи!» – обратился глава региона к участникам.

Порядка ста молодых активистов, предпринимателей, студентов и представителей молодёжных сообществ не только из региона, но и всей России всего за час разработали ряд интересных и полезных проектов. Наставниками выступили руководители профильных министерств Мурманской области. 

Создание точек предпринимательского роста на базе вузов, молодёжной интернет-редакции, портала по поддержке молодых семей, сертификатов «Чистое предприятие», моды на «доброту» – активисты представили 9 проектов по развитию Кольского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мозгового штурма глава региона ответил на вопросы и предложения от участников форума.

Напомним, с 25 по 26 июня на территории Морского вокзала в Мурманске впервые проходит круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности». Дневной блок стартовал вчера в 10 утра. Для участников работали интерактивные пространства, проходили образовательные сессии, воркшопы, деловые игры и экскурсии. А в 21 час открылись музыкальные, игровые зоны и другие развлекательные активности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:30«Допинг». Художественный фильм (18+)00:20«Почему Я». Познавательная программа (12+)01:15«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация-PRO Валюту (16+)Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика