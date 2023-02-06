Поддержка молодых учёных является стратегическим направлением работы для правительства Мурманской области

8 февраля будет отмечаться День Российской науки. В Мурманской области реализуется комплекс мер поддержки сотрудников, занимающихся научной деятельностью.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе работает 37 профильных организаций. Общее количество сотрудников – 1900 человек. С 2021 года областное правительство увеличило финансирование для поддержки молодых ученых в 12 раз. В 2023 году она составит свыше 54 млн рублей.

«Мы будем и дальше поддерживать молодых учёных. Тех, кто выбрал делом своей жизни возможность менять мир и совершать открытия, которые принесут пользу нашей стране», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что помимо региональных грантов и помощи в обновлении материально-технического оснащения, в Мурманской области учреждена премия для активной молодёжи. В число 100 стипендиатов вошли 34 учёных, которые теперь получают ежемесячно 15 тысяч рублей.