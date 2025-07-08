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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 17:00

Поддержка МСП и самозанятых в России упала почти в 2 раза

В первом квартале текущего года количество компаний малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, получающих господдержку, сократилось на 17% (до 99,2 тысячи) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в «Комментариях о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.

Как сообщают журналисты «Известий», при этом объём поддержки снизился сразу на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 127,8 млрд до 72,3 млрд рублей. Такой показатель сопоставим с кризисным 2022 годом (75,8 млрд). Причём, если 3 года назад компании не так активно предъявляли спрос на льготные программы, поскольку ещё не адаптировались к ведению бизнеса в новых санкционных условиях, то теперь причина другая.

С 2025 года государство сократило льготы для малого и среднего предпринимательства (МСП). Условия программы изменили: с этого года заем по сниженной ставке сможет взять не любая компания, а лишь та, что работает в пяти выбранных властями приоритетных отраслях: в обрабатывающем производстве, логистике, туризме, науке и IT. В итоге ссуду с господдержкой теперь сможет получить лишь каждое десятое предприятие. Кроме того, на пересмотр условий ушло время, и фактически воспользоваться новой программой бизнес смог только в марте 2025 года.

Условия оказания помощи бизнесу пересмотрели, поскольку сектор и так развивается достаточно быстрыми темпами, пояснили в Минэке страны. Там заявили, что благодаря успешной реализации соответствующего нацпроекта в 2019-2024 годах в секторе МСП работает уже более 6,5 млн компаний и более 29 млн человек. А вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 21,7%. Всё это говорит об устойчивых темпах роста сектора, подчеркнули в пресс-службе министерства.

Как считает председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов, власти изменили акцент с количественных показателей по развитию МСП (число занятых) на качественные (рост доходов) - это предполагает более избирательный и эффективный подход.

На снижение объёмов помощи повлияла также оптимизация бюджетных расходов, заявила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. По её словам, снижение помощи грозит стагнацией действующих производств, увеличением уровня безработицы и ослаблением конкурентоспособности отечественных производителей.

Между тем господдержка бизнеса не обязана быть условием развития МСП и самозанятых, уверен координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов. Компании должны справляться со своими экономическими задачами и без такой помощи, но при этом она, конечно, помогает ускорить процессы развития и масштабирования предприятий.

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