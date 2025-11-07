Поддержка мурманских волонтёров – важный вклад в обеспечение наших бойцов в зоне СВО

В рамках региональной акции «Север помогает», организованной «Единой Россией», депутат Мурманской областной Думы, координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии Герман Иванов передал гуманитарную помощь в одно из воинских подразделений, бойцы которого участвуют в специальной военной операции.

«Продолжаем передавать в наши воинские подразделения тёплые носочки, связанные мурманскими мастерицами. Спасибо им огромное! Отдельная благодарность моей маме. Дополнительно, как всегда, передаём армейские свечи высочайшего качества! Тоже от наших серебряных волонтёров. Победа будет за нами!», – сказал Герман Александрович.

По словам депутата, поддержка, оказываемая мурманскими волонтёрами, играет важную роль в обеспечении необходимыми вещами и моральной поддержке военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Тёплые вещи и свечи являются не только практичными, но и символичными жестами заботы и внимания к участникам СВО.

А депутат Совета депутатов города Мурманска от «Единой России» Виталий Егоров, занимаясь формированием очередного гуманитарного конвоя для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, посетил гимназию №7.

«Встретился с ребятами. Гимназисты, родители ребят и преподаватели учебного заведения собрали большую по объёму гуманитарную помощь, которую планирую доставить для наших защитников Отечества, находящихся на передовой в зоне СВО. Важно отметить, что народная программа «Единой России» нацелена на создание условий для всестороннего развития молодёжи, воспитание в них чувства ответственности и гражданственности. Акция «Север помогает» – яркий пример того, как программные цели воплощаются в реальные дела, принося ощутимую пользу тем, кто находится на передовой. Помощь, переданная ребятами, включает посылки с продуктами, письмами, рисунками, сладостями и даже игрушками - талисманами на удачу. Какие же все огромные молодцы! Душа радуется, что у нас такие замечательные и неравнодушные люди. Спасибо вам! Пока мы едины, мы непобедимы!» – отметил Виталий Анатольевич.

Акция «Север помогает» продолжает свою работу, объединяя неравнодушных жителей Мурманской области, готовых оказать посильную помощь тем, кто находится на передовой.

