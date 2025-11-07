Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 09:20

Поддержка мурманских волонтёров – важный вклад в обеспечение наших бойцов в зоне СВО

В рамках региональной акции «Север помогает», организованной «Единой Россией», депутат Мурманской областной Думы, координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии Герман Иванов передал гуманитарную помощь в одно из воинских подразделений, бойцы которого участвуют в специальной военной операции.

«Продолжаем передавать в наши воинские подразделения тёплые носочки, связанные мурманскими мастерицами. Спасибо им огромное! Отдельная благодарность моей маме. Дополнительно, как всегда, передаём армейские свечи высочайшего качества! Тоже от наших серебряных волонтёров. Победа будет за нами!», – сказал Герман Александрович.

По словам депутата, поддержка, оказываемая мурманскими волонтёрами, играет важную роль в обеспечении необходимыми вещами и моральной поддержке военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Тёплые вещи и свечи являются не только практичными, но и символичными жестами заботы и внимания к участникам СВО.

А депутат Совета депутатов города Мурманска от «Единой России» Виталий Егоров, занимаясь формированием очередного гуманитарного конвоя для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, посетил гимназию №7.

«Встретился с ребятами. Гимназисты, родители ребят и преподаватели учебного заведения собрали большую по объёму гуманитарную помощь, которую планирую доставить для наших защитников Отечества, находящихся на передовой в зоне СВО. Важно отметить, что народная программа «Единой России» нацелена на создание условий для всестороннего развития молодёжи, воспитание в них чувства ответственности и гражданственности. Акция «Север помогает» – яркий пример того, как программные цели воплощаются в реальные дела, принося ощутимую пользу тем, кто находится на передовой. Помощь, переданная ребятами, включает посылки с продуктами, письмами, рисунками, сладостями и даже игрушками - талисманами на удачу. Какие же все огромные молодцы! Душа радуется, что у нас такие замечательные и неравнодушные люди. Спасибо вам! Пока мы едины, мы непобедимы!» – отметил Виталий Анатольевич.

Акция «Север помогает» продолжает свою работу, объединяя неравнодушных жителей Мурманской области, готовых оказать посильную помощь тем, кто находится на передовой.

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/cpgi-peredal-pomosh-uchastnikam-svo-v-ramkah-akcii-sever-pomogaet

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»