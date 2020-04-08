Поддержка нужна и индивидуальным предпринимателям – Андрей Чибис

Глава региона Андрей Чибис вчера провёл прямой эфир с предпринимателями. Он пояснил, что бизнесмены Мурманской области создали аккаунт https://instagram.com/chibishelp51 и обратились к нему за помощью, поэтому он не смог оставить этот факт без внимания.

Как пишет на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Андрей Чибис, «состоялся прямой диалог в «Инстаграме», совместный эфир - как никогда подходящий формат для коммуникации в режиме самоизоляции. Услышал от предпринимателей о проблемах изнутри, обменялись друг с другом советами, поговорили о льготах и обозначили перспективы. Следующую неделю наблюдаем за ситуацией и, как только появится возможность и снизится степень риска, рассмотрим вариант послабления ограничительных мер.

Помимо уже озвученных федеральных и региональных мер поддержки и выплаты северного МРОТ потерявшим в этот месяц работу гражданам, мы решили, что такая же поддержка нужна и индивидуальным предпринимателям: выплата 27800 рублей в апреле будет распространяться и на ИП, которые лишились возможности работать. Мы дорожим предпринимателями, вы делаете важное дело, и это дорогого стоит, искренне хочется поддержать бизнес и помочь ему пережить этот месяц».

Подводя итоги виртуального общения, губернатор отметил, что достигнута договорённость с бизнесменами об обратной связи, «если появятся дополнительные предложения к уже принятым нами беспрецедентным мерам, то они направят свои идеи, мы их изучим и вместе подумаем, как применить всё на практике».