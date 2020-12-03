Поддержка поискового движения в Мурманской области будет расширена

3 декабря Мурманская область вместе со всей страной отметила День Неизвестного солдата. Он вошёл в календарь памятных дат сравнительно недавно, в 2014 году, и приурочен к исторической дате: в этот день в 1966 году в ознаменование 25-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой стараниями поисковиков был перенесён из братской могилы и захоронен у кремлёвской стены прах одного из безымянных защитников столицы. Могила Неизвестного солдата стала одним из самых узнаваемых символов памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Центральным событием памятных мероприятий стал митинг и возложение цветов к мемориалу Защитникам Заполярья в Мурманске. В нём приняли участие руководители органов власти региона и областного центра, представители Северного флота и духовенства.

«Независимо от того, знаем мы имя павшего солдата или нет, мы должны помнить обо всех, кто защищал нашу страну. Помнить и передавать эту память детям и внукам как наказ, чтобы они несли через поколения память о той страшной войне и подвиге советского народа. Вечная слава героям!», – сказал, выступая на митинге, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Присутствующие почтили память павших за Отечество минутой молчания.

В этот же день состоялась рабочая встреча главы Мурманской области с представителями поискового движения Мурмана. Центральной темой обсуждения стало расширение мер поддержки, оказываемой поисковикам правительством региона.

С 2000 года в Мурманской области существовала практика финансирования работ по поиску и захоронению останков погибших бойцов из бюджетных средств. В 2013 году это финансирование было фактически свёрнуто.

С 1 мая 2021 года вступит в силу новый Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поисковую работу в регионе.

«Мы намерены расширить перечень видов расходов, которые могут быть компенсированы в рамках тех грантов, которые выдаются на поисковое движение. Соответствующее постановление я подписал. Помимо раздаточных материалов и прочего – топливо, аренда транспорта, проживание, всё это теперь может быть оплачено за счёт этих денег. Кроме того, я считаю, что и объём поддержки на эти задачи может и должен быть увеличен», – сообщил Андрей Чибис в беседе с поисковиками.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на финансирование поисковых работ предполагается выделять до 1 млн рублей ежегодно.

По словам председателя Совета регионального отделения «Поискового движения России» Константина Добровольского, за то время, что существует поисковое движение на Мурмане, добровольцами были найдены останки свыше 22 тысяч защитников Заполярья. У более чем половины из них установлены имена, статус «пропал без вести» изменён на «погиб в боях за Родину». Поисковики выходят на контакт с родственниками погибших солдат. Прах героев, как известных, так и оставшихся безымянными, с воинскими почестями предаётся земле в Долине Славы или, по желанию родных, передаётся им для захоронения в родных местах.