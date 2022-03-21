Поддержка проекта «Новый Мурманск», судоремонтной отрасли и строительства порта «Лавна» – Андрей Чибис подвел итоги рабочей поездки в регион главы Минвостокразвития РФ

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мурманскую область министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Как отметил Андрей Чибис, с участием федерального министра на прошлой неделе состоялся целый ряд рабочих совещаний, кроме того, глава Минвостокразвития РФ посетил важные для развития региона объекты.

Алексей Чекунков поддержал ряд предложений по дальнейшему устойчивому развитию региона с учетом введенных санкций против страны. Ключевое направление в этом вопросе – развитие судоремонта в Мурманской области, в том числе решение проблемы недостаточных инвестиций в модернизацию предприятий отрасли. Андрей Чибис выразил надежду, что при участии федерального министерства и инвесторов в регионе удастся запустить новые судоремонтные мощности.

Не менее важный аспект переговоров с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики – дальнейшая поддержка проектов «Новый Мурманск» и «Лавна», ставшего недавно резидентом ТОР. Как напомнил губернатор, сегодня в Мурманской области зарегистрировано уже 139 резидентов АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики». В том числе это проекты по горнорудной промышленности, сфере услуг, туризма, транспорта и логистики, рыбопромышленного комплекса и аквакультуры, сельского хозяйства. Объём инвестиций резидентов составит 306 миллиардов рублей, появится почти 9,5 тысячи новых рабочих мест, значительная часть которых уже создано.

Как отметил губернатор, федеральный министр высоко оценил интерес и реализацию в Мурманской области программы «Гектар Арктики». Сегодня регион остается лидером по заявкам на получение арктической земли - на сегодняшний день их подали более 3800 человек, землю получили почти 1,5 тысячи граждан. Проекты договоров находятся на подписи ещё у 600 человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,Андрей Чибис особо подчеркнул, что, помимо гектара земли, у жителей области есть возможность получить целый ряд мер поддержки, которые позволят создавать и развивать свое дело. В регионе действует более 15 видов грантов, субсидий, микрозаймов и программ, на которые могут претендовать получатели гектара.

«На основе нашей успешной практики Минвостокразвития будет формировать дополнительные инструменты для дальнейшего развития этой программы», – сказал губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил свою команду за эффективную коммуникацию с коллегами из министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Минвостокразвития РФ – за системную поддержку проектов региона на федеральном уровне.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457292564%2Fwall-4185250_147445