Поддержка регионального Центра кластерного развития увеличила спрос на услуги мурманского отеля

В 2022 году конгресс-отель «Меридиан», как участник туристско-рекреационного кластера, получил услугу регионального Центра кластерного развития по созданию видеоролика и его трансляции на региональном телеканале.

«Благодаря полученной в Центре кластерного развития поддержке спрос на услуги отеля вырос на 20% в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», - поделилась генеральный директор конгресс-отеля «Меридиан» Марина Калмыкова.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://murmancluster.ru/otely-v-murmanske-polyzuetsya-podderghkoy-regionalynogo-centra-klasternogo-razvitiya.html