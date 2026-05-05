Поддержка саамов — важная часть народной программы «На Севере – жить!»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвёл итоги празднования Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации, который 30 апреля впервые отметили в стране.

Глава региона подчеркнул, что это событие приобретает особое значение в Год единения народов России.

Накануне в Москве прошёл марафон «Знание.Первые», во встрече Президента России Владимира Путина с представителями коренных малочисленных народов приняла участие Полина Харыбина из посёлка Лопарская.

«Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России с этим праздником, именно всех граждан, почему? Потому что и большой, и малый народ — все мы единая семья народов России, когда я сказал единая семья, — в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы — все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно будем двигаться вперед», — подчеркнул Владимир Путин.

Марафон организован Обществом «Знание» и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Событие охватило 10 городов во всех федеральных округах страны.

«Коренным малочисленным народом Мурманской области являются саамы. По итогам Всероссийской переписи населения, на территории региона проживает 1363 представителя этого народа. Их поддержка — важная часть народной программы «На Севере – жить!», — сообщил Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил северянку за активность и позиционирование Мурманской области.

Интерес к родной культуре подтолкнул Полину Харыбину к реализации нескольких значимых проектов: семейное этнографическое подворье «Олений двор», где в рамках экскурсий северяне и гости региона могут познакомиться с бытом саамов и традициями оленеводов, а также мобильное приложение и компьютерная игра для изучения саамского языка, стикеры для мессенджеров и разговорник.