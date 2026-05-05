9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и КандалакшеВ Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.26 10:00

Поддержка саамов — важная часть народной программы «На Севере – жить!»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвёл итоги празднования Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации, который 30 апреля впервые отметили в стране.

Глава региона подчеркнул, что это событие приобретает особое значение в Год единения народов России.

Накануне в Москве прошёл марафон «Знание.Первые», во встрече Президента России Владимира Путина с представителями коренных малочисленных народов приняла участие Полина Харыбина из посёлка Лопарская.

«Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России с этим праздником, именно всех граждан, почему? Потому что и большой, и малый народ — все мы единая семья народов России, когда я сказал единая семья, — в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы — все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно будем двигаться вперед», — подчеркнул Владимир Путин.

Марафон организован Обществом «Знание» и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Событие охватило 10 городов во всех федеральных округах страны.

«Коренным малочисленным народом Мурманской области являются саамы. По итогам Всероссийской переписи населения, на территории региона проживает 1363 представителя этого народа. Их поддержка — важная часть народной программы «На Севере – жить!», — сообщил Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил северянку за активность и позиционирование Мурманской области.

Интерес к родной культуре подтолкнул Полину Харыбину к реализации нескольких значимых проектов: семейное этнографическое подворье «Олений двор», где в рамках экскурсий северяне и гости региона могут познакомиться с бытом саамов и традициями оленеводов, а также мобильное приложение и компьютерная игра для изучения саамского языка, стикеры для мессенджеров и разговорник.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В России сформировался системный разрыв между ожиданиями бизнеса от директоров по информационной безопасности и реальной ролью этой функции - исследование «The Edgers, Positive Technologies» и «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Без срока давности. Брянский бухенвальд». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За последние 2 года каждый четвертый экономически активный россиянин сменил профессию: довольных больше, чем тех, кто жалеет-PRO Валюту (16+)Доллар слабо растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: в здравоохранении жители сообщали о сложностях с дозвоном в колл-центры для записи к врачам-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять