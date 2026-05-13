На территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 10:00

Поддержка семей остаётся одним из ключевых приоритетов народной программы «На Севере – жить!»

Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Семья – это основа стабильности и развития нашего региона, а ещё источник любви, поддержки и мудрости. Именно в семье и единстве заключается наша настоящая сила», – подчеркнул глава региона.

В преддверии Дня семьи в регионе пройдут праздничные мероприятия с участием многодетных семей. Северянам вручат региональную награду «Материнская слава», памятные адреса, а также наградят победителей регионального этапа конкурса «Семья года».

Как отметил губернатор, в Мурманской области с 2009 года почётным знаком «Материнская слава» награждены 166 матерей, 12 семей удостоены государственных орденов и медалей «Родительская слава», а медаль «За любовь и верность» вручена 682 супружеским парам, прожившим вместе более 25 лет.

«Но я хочу подчеркнуть: каждая семья достойна признания, каждая мама — вне зависимости от количества детей. Наша задача — помочь родителям не только словом, но и делом: поддержать финансово, создать комфортную инфраструктуру, обеспечить необходимыми мерами социальной поддержки там, где это особенно важно», – отметил Андрей Чибис.

Сегодня в регионе действует 26 видов поддержки семей с детьми — от беременности до совершеннолетия ребёнка. С апреля 2025 года в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» внедрены новые нематериальные меры поддержки и инфраструктурные решения.

С 2025 года каждая будущая мама получает «Родовую сумку», а при выписке из роддома — «Подарок новорождённому». Кроме того, в регионе действуют пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», которые северяне посетили уже почти 100 тысяч раз. Там проведено более трёх тысяч мероприятий. В 2026 году компенсацию проезда получили 762 беременные женщины.

Общий объём поддержки при рождении первого ребёнка в Мурманской области превышает 1 млн рублей. В эту сумму входят федеральный материнский капитал, «зарплата мамы» и единовременное пособие при рождении ребёнка. За время действия программы «зарплата мамы» выплачена 13259 семьям. Для семей с низким доходом при рождении второго ребёнка действует программа «Зарплата мамы 2.0».

Особое внимание уделяется многодетным семьям. С 2019 года их количество в регионе выросло на 44,5% и достигло 11 117. Для таких семей предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию расходов на ЖКУ, выплату ко Дню знаний, региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей.

Глава региона также отметил, что в Заполярье продолжается формирование новых семейных традиций. В регионе уже на постоянной основе отмечают День беременных, прорабатывается вопрос учреждения Дня многодетной семьи, а также ежегодно проходят мероприятия ко Дню отца, Дню матери и Дню семьи, любви и верности.

В обсуждении данного вопроса принял участие председатель Думы Сергей Дубовой.

- Поддержка семей и семейных ценностей, защита материнства и детства – один из главных приоритетов для региональных властей, важнейшая часть народной программы «На Севере - жить!», - отметил Сергей Дубовой. – Именно от того, насколько большими, крепкими и дружными будут семьи северян зависит будущее Заполярья, стабильность и процветание региона. В Мурманской области ведётся системная работа по укреплению института семьи по самым различным направлениям, которая включает в себя развитие соответствующей инфраструктуры, реализацию специальных программ и проектов, финансовую поддержку. Большое внимание уделяется формированию в обществе атмосферы уважения к материнству и отцовству, к семейным традициям и ценностям. В целом вся эта работа даёт результат: в регионе количество многодетных семей выросло за 7 лет на 44,5 процента. Сейчас в Мурманской области - более 11 тысяч таких семей.

Подробнее о мерах поддержки семей в ходе оперативного совещания доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567408/#&gid=1&pid=1

