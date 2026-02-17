Поддержка участников специальной военной операции – в центре внимания региональной власти

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой вчера принял участие в оперативном совещании правительства Мурманской области, которое провёл губернатор Андрей Чибис. Одной из центральных тем мероприятия стало обсуждение мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Отмечалось, что на территории региона реализуется 55 видов поддержки: 5 – федеральных, 46 - региональных, 4 – муниципальных. Помощь оказывается в самых разных сферах. В том числе это финансовые выплаты, социальная защита, вопросы трудоустройства, образования, жилья, земельных отношений.

Так, объём предоставленной финансовой поддержки участникам СВО и членам их семей в Мурманской области составил 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Социальное обслуживание для инвалидов боевых действий, как на дому, так и в полустационаре и стационаре – бесплатное. Этой услугой воспользовалось 200 человек. В регионе работает круглосуточный телефон доверия, открыты кабинеты медико-психологического консультирования и помощи. В медицинских учреждениях региона в 2025 году прошли медицинскую реабилитацию 48 человек.

Также в ходе совещания обсуждалась реализация гуманитарной акции «Север помогает», в рамках которой с 2022 года в зону проведения специальной военной операции было направлено более 730 тонн гуманитарного груза, свыше 241 тысячи единиц снаряжения и техники.

- Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей остаётся приоритетной задачей для региональных властей, - отметил Сергей Дубовой. – Система мер поддержки в Мурманской области начала формироваться с самого начала СВО и все это время постоянно развивается с учётом пожеланий и предложений от самих военнослужащих и членов их семей. Эта работа должна быть продолжена. Необходимо, чтобы бойцы в зоне проведения спецоперации могли спокойно выполнять свой долг и сконцентрироваться на боевых задачах, зная, что дома всё в порядке. А также они должны понимать, что по возвращении им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33855/