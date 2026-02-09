Мурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 годНа «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчас
Поддержка участников СВО – ключевое направление народной программы

В преддверии Дня защитника Отечества женские клубы при кадровых центрах Мурманской области запустили акцию «Письмо солдату». Активные женщины региона вместе со своими детьми создают трогательные послания нашим защитникам. В каждом письме - сила благодарности героям, памяти и народного единства.

«Такие акции помогают сохранить связь между фронтом и тылом. Нашим защитникам они придают силы и поддерживают моральный дух. У молодёжи – не только воспитывают уважение к защитникам, но и наглядно показывают, что наша поддержка реальна и ощутима. Благодарим всех, кто присоединился к акции», - отметила организатор, региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева.

Акция продлится до 14 февраля. Все собранные письма будут переданы в воинские части.

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-prohodit-akciya-pismo-soldatu

