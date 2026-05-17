Поддержка участников СВО и членов их семей – ключевое направление работы региональной власти

По инициативе главы регионального парламента Сергея Дубового и желанию ребят из детско-юношеского театрального коллектива «Крылья» из Гаджиево была организована их поездка и экскурсии в учреждения культуры областного центра.

Экскурсию для детей из семей участников СВО провёл директор театра кукол Евгений Суханов. Заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина ознакомила ребят с основными этапами и техникой создания кукол, их типами. Юные артисты с удовольствием приняли участие в создании театральных кукол к новой постановке.

Для ребят было организовано посещение и Центра научно-технологического творчества «Родина», который открылся в марте этого года по плану «На Севере – жить!» и при поддержке компании «НОВАТЭК». Дети и подростки будут получать здесь комплексное образование в сфере науки и технологий, креативных индустрий.

— У подрастающего поколения нашего северного края должны быть равные возможности для обучения и саморазвития, поэтому такие выездные мероприятия для детей из небольших населенных пунктов уже стали доброй традицией, – отметил Сергей Дубовой. – Эти ребята по-настоящему творческие и проявляют большой интерес к тому, что связано со сферой культуры. Посетить два уникальных учреждения области – было их желанием, которое мы с большим удовольствием исполнили. Юные гаджиевцы получили возможность побывать в гостях у профессионалов.

По мнению ребят, экскурсия получилась содержательной и интересной, у многих появилось желание вернуться сюда снова. Больше всего их впечатлил мастер-класс по созданию кукол.

