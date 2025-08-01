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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 09:30

Поддержка участников СВО и их семей - в центре внимания главы флотской столицы

Состоялась традиционная встреча главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова с представителями Мурманского филиала Госфонда «Защитники Отечества», Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО, а также сектора администрации по работе с отдельными категориями граждан.

Обсуждение коснулось сбора и передачи гуманитарной помощи бойцам в зону СВО, причём как в целом на бригаду, так и адресно. У родственников североморских ребят, выполняющих задачи спецоперации, сегодня есть возможность отправлять посылки вместе с общим гуманитарным грузом, и быть уверенными, что их доставят лично в руки бойцу.

Глава ЗАТО Владимир Евменьков отметил, что необходимо информирование родственников о начале сбора гуманитарной помощи, что поможет тем семьям, кто не смог самостоятельно отправить посылку в зону СВО.

Также во время рабочей встречи участники обсудили адресную помощь семьям наших защитников. Совместная работа администрации, Фонда «Защитники Отечества», Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО помогает оперативно решать проблемы бытового характера – ремонт сантехники и электрики, уборка придомовых территорий и подъездов.

- Поддержка участников специальной военной операции и их семей – одно из приоритетных направлений в работе администрации муниципалитета. Мы понимаем, как важно для ребят, которые с честью и самоотверженно выполняют свой воинский долг, знать, что дома все в порядке, - отметил глава ЗАТО.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18421-v-centre-vnimaniya-podderzhka-uchastnikov-svo-i-ih-semey/

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