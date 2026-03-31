Поддержку Кадрового центра Мурманской области с начала года получили 12 участников СВО

Всего с начала года в службу занятости Заполярья обратились 27 участников специальной военной операции.

«Трудоустройству и социальной адаптации ветеранов и участников СВО уделяется особое внимание. Всем им предоставлен полный комплекс услуг: профессиональная ориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация, информирование о рынке труда, а также помощь в профобучении и начале предпринимательской деятельности, – сообщила директор Кадрового центра Юлия Рябинова. – Наша задача – сделать так, чтобы герои, вернувшиеся к мирной жизни, чувствовали поддержку и могли реализовать свой потенциал».

Работа по содействию трудоустройству участников СВО продолжается. Кадровый центр Мурманской области приглашает всех, кто нуждается в помощи, обращаться по месту жительства или на портал «Работа России». Специалисты готовы предложить индивидуальный маршрут занятости и полное сопровождение.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в течение 2025 года за содействием в поиске подходящей работы в Кадровый центр «Работа России» Мурманской области обратились 73 участника СВО, и в результате принятых мер 35 соискателей этой категории были успешно трудоустроены. Пятеро из них открыли собственное дело и оформили самозанятость, а десять человек нашли работу, имея инвалидность.

