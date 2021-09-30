Поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили одиннадцать проектов из Мурманской области

11 проектов из Мурманской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма грантов составила более 12 млн рублей.

В число победителей вошли заполярный офицерский бал «Сияние Арктики», международный фестиваль «Инверсия», разговорное шоу «Студия 4», фестивальные дни «Птица Баренц» – «(Без)граничное состояние: развитие малых территорий», дни саамской и поморской культуры «Северное единство», документальный фильм «Кольская губа», литературный сборник «Однажды сказанное вслух», молодежный экофорум «Гиперборея-Ковдор. Без пересадки», серия мастер-классов по созданию граффити «Стрит-арт перезагрузка», этнокультурный фестиваль «Лабиринт-gallery» и цикл семейных творческих мероприятий «Семейный лад». Все инициативы планируется реализовать в 2021-2022 годах. С подробным описанием проектов можно ознакомиться на сайте конкурса.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в этом году на конкурс было подано более 11 тысяч проектов. Впервые заявки на грант, помимо НКО, могли направить коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. В результате грантовую поддержку в рамках конкурса получат почти 1500 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Следующий этап приёма заявок стартует в ноябре. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.