Поддержку семей с детьми в Мурманской области обсудили участники круглого стола

В Мурманске на базе пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» состоялся круглый стол комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи на тему: «О реализации губернаторского проекта «На Севере – малыш».

Мероприятие объединило депутатов Мурманской областной Думы, представителей профильных министерств, медицинских учреждений, образовательных организаций и НКО для обсуждения системных решений по поддержке репродуктивного здоровья и укрепления института семьи. Модератором выступил Станислав Гонтарь – председатель профильного комитета областной Думы.

Проект «На Севере – малыш» охватывает полный цикл сопровождения семьи. Как отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, ключевая задача – перевод всех мер поддержки в проактивный формат и создание «круга заботы» для каждой семьи. К главным результатам работы в прошлом году отнесены: выплаты ко Дню знаний, которые начислены без отдельных заявлений для 7,6 тысячи семей; приоритетное право на социальный контракт для многодетных семей (заключено 232 контракта); расширение сети пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» с 7 до 21 площадки, за счёт коллаборации с кадровыми центрами «Работа России»; финансовая поддержка на открытие собственного дела, которую получили 20 женщин с детьми до 3 лет.

Блок, посвящённый здравоохранению, представили руководители профильных ведомств и медицинских центров. В частности, сделан акцент на профилактике и формировании культуры здоровья. Отмечено, что благодаря медицинскому подходу гигиеническое воспитание становится системным и эффективным – оно не просто учит правилам, но и формирует осознанное отношение к здоровью на долгие годы. В 2025 году занятиями по гигиеническому воспитанию охвачено почти семь тысяч человек.

Главный врач Перинатального центра Александр Залесный, рассказал о создании «бесшовной» системы помощи. В частности, внедренная в учреждении централизация родовспоможения позволяет применять единые протоколы и снижать риски при осложненных беременностях. Благодаря регистру беременных Мурманской области в режиме реального времени врачи могут мониторить состояние 95% будущих мам региона. Также с прошлого года каждая беременная женщина получает набор «Родовая сумка», а при выписке семьям вручается «Подарок новорожденному». Участники круглого стола подчеркнули, что Мурманская область стала первым регионом в России, обеспечившим бесплатное сопровождение женщинам на весь период пребывания в роддоме.

Говорили и о поддержке особых категорий: студентов и семей в трудной ситуации. В Мурманском арктическом университете уже оборудованы комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания, кроме того, действуют целевые выплаты: от 7000 рублей ежемесячно для беременных студенток до 45000 рублей единовременно при рождении ребёнка.

В прошлом году помощь в трудной жизненной ситуации получили 27 человек, шесть из них сейчас находятся на социальном сопровождении. Подчеркивалось, что через чат-бот «Жизнь в руках» северянка может получить не только консультацию, но и практическую поддержку: от похода в поликлинику до размещения в кризисном центре «Дом для мамы».

Кроме того, обсудили инициативу о проведении Дня беременных. Мурманская область первой в России законодательно закрепила проведение мероприятий, посвящённых будущим мамам 7 апреля и 7 октября ежегодно. «Пилотный» запуск осенью прошлого года объединил более 3 тысяч зрителей онлайн, а в апреле 2026 года программа выросла до 71 мероприятия по всему региону.

– Обсуждение показало: проект «На Севере – малыш» – это не набор разрозненных мер, а целостная система, где каждый элемент работает на общий результат, – резюмировал итоги круглого стола Станислав Гонтарь. - Что особенно ценно, государство не ждёт обращения женщины за поддержкой, а само предлагает помощь, будь то выплата, консультация или набор для роддома. Важно и то, что медицина, социальная защита и образование говорят на одном языке и координируют усилия. Мы все понимаем, что за цифрами стоят реальные истории: женщина из Печенги, получившая помощь через чат-бот; студентка, совмещающая учёбу и материнство благодаря поддержке вуза; семья, выбравшая сохранение беременности благодаря работе консультантов. Все эти технологии и инновации делают помощь доступнее. Считаю, что демографическая политика может и должна быть не только про финансы, но и про человеческое внимание, уважение к выбору семьи и создание условий, в которых хочется строить будущее здесь и сейчас. Поэтому проект «На Севере – малыш» становится моделью, которую стоит предложить и в других регионах.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34314/