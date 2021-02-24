Подельники осуждены за хищение продовольствия на Северном флоте

Вступил в законную силу приговор Полярного районного суда Мурманской области в отношении работника продовольственной службы Центра материально-технического обеспечения Северного флота Людмилы Леконцевой и управляющего столовой ООО «Перспектива» Андрея Пимахова, причастных к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…».

Сотрудниками УФСБ России по Северному флоту установлено, что в процессе трудовой деятельности в 2017-2018 гг. указанные лица вступили в преступный сговор в целях реализации умысла на незаконное обогащение. Путём завышения количества фактически выданных военнослужащим продовольственных пайков ими составлялись фиктивные заявки и накладные на их получение. Фактически продовольствие реализовывалось за материальное вознаграждение третьим лицам.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам военной контрразведки, военным следственным отделом Следственного комитета России по Гаджиевскому гарнизону в суде доказана причастность подельников к хищению денежных средств, выделенных для обеспечения продовольствием военнослужащих Северного флота.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, Л. Леконцева и А. Пимахов приговорены к наказанию в виде 3 и 4 лет лишения свободы условно соответственно. Кроме того, А. Пимахову запрещено в течение 3-х лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих (организационно-распорядительных, административно-хозяйственных) функций в коммерческих и некоммерческих организациях. С осужденных в пользу Минобороны России солидарно взыскан причиненный преступлением имущественный ущерб на сумму более 1,8 миллиона рублей.