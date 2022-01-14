Подешевевшие мороженые куры не компенсируют потери северян от роста цен на белокочанную капусту, гречневую крупу и морковь

Как сообщает Мурманскстат, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в магазинах Мурманской области наибольшее увеличение цен было отмечено на свежую белокочанную капусту (на 17,5%), гречневую крупу (на 4,7), морковь (на 4,4), яблоки (на 2,9), пшеничную муку (на 2,7), шлифованный рис (на 2,4), сливочное масло (на 2,1), стерилизованное питьевое молоко (на 2,0), репчатый лук (на 1,3), пшено (на 1,2), чёрный байховый чай (на 0,9), куриные яйца (на 0,7), свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу (на 0,6%).

В это же время снижение цен было зафиксировано на охлаждённые и мороженые куры (на 1,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.